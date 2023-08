“ Dans l’ombre de Tim Burton ”, questa sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Sesta ed ultima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: questa sera, giovedì 24 agosto 2023, alle ore 22 saranno dei “fuochi svizzeri” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Sugyp a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: “Dans l’ombre de Tim Burton”.



Sugyp

Fondata nel 1967, Sugyp ha iniziato le sue attività pirotecniche nel 1971.

In pochi anni, l'azienda è diventata un elemento chiave nella pirotecnia della Svizzera romanda.

Dal 2007, sotto la direzione di Jean Pascal e Nicolas Guinand, l'azienda ha registrato una forte crescita (nuovi depositi pirotecnici, acquisizione di mezzi di trasporto ADR, implementazione di procedure per la realizzazione di grandi spettacoli, acquisizione di sistemi di accensione digitale di ultima generazione).

Se i metodi cambiano, è per servire meglio la creatività artistica e le nuove sfide tecniche.

Il 1° ottobre 2018, Sugyp e SSE Holding (Swiss Explosives Company) hanno deciso di unire le proprie competenze e risorse nel campo degli spettacoli pirotecnici, riunendo tutte le attività operative interessate all'interno di Sugyp Swiss Pyrotechnics sui siti di Onnens (VD) e Spiez (BE). Questa collaborazione consente alla nuova entità di espandere le proprie attività in tutto il mercato svizzero e diventare leader nel settore degli spettacoli pirotecnici. Sugyp Swiss Pyrotechnics partecipa attivamente a numerosi eventi pirotecnici e ha vinto numerosi premi internazionali come il Bronze Jupiter (Canada 2016), Pyromagic (Polonia 2016), il concorso di Hannover (Germania 2014) e lo Starbrno Ignis Brunensis (Repubblica Ceca 2013).



Tema: “Dans l’ombre de Tim Burton”

Le creazioni di Tim Burton hanno particolarmente ispirato l'azienda Sugyp, in particolare grazie alla sua ricerca dell'estetica e al suo lavoro sui colori e sulla luminosità.

Le colonne sonore dei suoi film, composte da Danny Elfman, sono altrettanto cesellate e tinte di questo spettacolo pirotecnico. Sono le emozioni prodotte attraverso l'immagine e il suono che sono al centro di uno spettacolo che è anche l’omaggio a un regista sicuramente speciale.



Playlist

Beetle Juice: Main Title – Danny Elfman

Wenesday: Paint in black – Danny Elfman

Dumbo: Tran’s a Comin – Danny Elfman

Edouard aux mains d’argent: Introduction – Danny Elfman

Noces funèbres: Remains of the day – Danny Elfman

Charlie et la chocolaterie: Augustus Gloop – Danny Elfman

L’étrange noël de Mister Jack: What’s this – Danny Elfman

Batman: Waltz to the Death – Danny Elfman

Alice au pays des merveilles: Alice’s theme – Danny Elfman

Mars attaque: Main title – Danny Elfman