A Carnoles iniziano i lavori di preparazione per sostituire il ponte ferroviario di avenue Aristide Briand: strada chiusa di notte

SNCF Reseau effettuerà importanti lavori preparatori a partire dal 4 settembre in previsione della sostituzione del ponte ferroviario di avenue Aristide Briand in programma l'ultimo fine settimana di novembre.

SNCF Réseau e le sue aziende partner sono contrattualmente impegnate a rispettare la conformità delle macchine in materia di insonorizzazione per limitare al massimo l'inquinamento acustico. Tuttavia, gli allarmi generati dalle macchine edili quando si mettono in movimento sono obbligatori per motivi di sicurezza (rischio di urto di agenti al suolo).

Il Comune di Roquebrune Cap Martin si scusa con tutti i cittadini per l'inconveniente causato da questo cantiere, ricordando allo stesso tempo che questa opera è veramente indispensabile.

Vecchia di un secolo, la struttura metallica del ponte ferroviario è ormai obsoleta. La sua sostituzione si rende necessaria per questioni di sicurezza, altrimenti si sarebbe dovuto rallentare la velocità dei treni, fino ad arrivare alla totale sospensione della circolazione.

Per qualsiasi segnalazione il comune invita i cittadini a scrivere una mail indicando come oggetto "pont-rail de l’avenue Aristide Briand" all'indirizzo mail contact-paca@reseau.sncf.fr.

Ricordiamo che durante le notti in cui gli operai saranno al lavoro il passaggio dei pedoni e dei veicoli stradali sotto il ponte sarà interrotto dalle 21:30 alle 6:00. Verrà predisposta una segnaletica per indicare gli itinerari di deviazione e le barriere di protezione per rendere sicura l'area di intervento.