F1. La Ferrari sembra ancora in vacanza, solo nono Leclerc in qualifica in Olanda. Pole per il padrone di casa Verstappen

La Formula 1 ritorna dalle vacanze estive e lo fa a Zandvoort, in Olanda, ma niente o quasi sembra essere cambiato rispetto a un mese fa. Davanti a tutti, manco a dirlo, l'idolo di casa Max Verstappen che torna a volare a discapito di una Red Bull insidiata da McLaren e un po' da Mercedes: infatti secondo è Norris, terzo Russell che avrà accanto la Williams (motorizzata anche lei Mercedes) di Albon. Poi Alonso, Sainz, Perez e Piastri.

Solo nono Charles Leclerc, con una Ferrari che sembra essere rimasta in vacanza. Quanta fatica per lui e per Sainz, già da ieri, sia sull'asciutto che sul bagnato, visto che le prime due sessioni di qualifica di oggi sono state disputate con gomme intermedie da parte di tutti. Poi è arrivato il momento delle gomme da asciutto, anche grazie ai ritardi causati in Q3 dai botti prima di Sargeant e poi del monegasco. Male Hamilton, fuori al Q2.

Tutto lascia presagire un copione già visto fino a un mese fa per domani, ma i motorizzati Mercedes proveranno fino all'ultimo a insidiare il leader incontrastato di questo campionato, che avrà dalla sua il tifo del pubblico di casa.