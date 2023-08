DGA GROUP ITALIA - Leader nel Noleggio a Lungo Termine, si impegna verso la sostenibilità e lo sviluppo del potenziale dei giovani

DGA GROUP ITALIA, società leader nel settore del noleggio a lungo termine, continua la sua crescita costante e l'offerta di soluzioni di mobilità innovative, diventando il partner ideale per grandi, piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati.

Fondata e guidata con passione da Enrico De Gregorio, amministratore delegato e fondatore dell'azienda, DGA GROUP ITALIA pone i valori al centro della sua missione, riconoscendo le risorse umane come uno degli aspetti fondamentali per il conseguimento dei suoi obiettivi.

"Le risorse umane sono il cuore pulsante dell'azienda", dichiara Enrico de Gregorio, "e crediamo fermamente nel loro potenziale. La gestione e lo sviluppo delle persone sono di primaria importanza per noi, miriamo a motivare e valorizzare ogni dipendente, migliorandone costantemente le capacità in linea con la strategia di sviluppo del nostro business”.

Con un'attenzione speciale al benessere e al rispetto individuale, DGA GROUP ITALIA si impegna a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, offrendo pari opportunità e prevenendo discriminazioni di qualsiasi natura. La crescita professionale delle risorse umane è una priorità, e la valorizzazione delle capacità dei giovani collaboratori è particolarmente incentivata. L'azienda ha una età media dei suoi dipendenti, intorno ai 30 anni, e ha investito con grande dedizione nella talent acquisition nel corso del 2023, ritenendola un valore aziendale imprescindibile e una chiave per il futuro.

Per favorire il legame tra i membri del team e promuovere un ambiente lavorativo coeso e motivante, DGA GROUP ITALIA ha concentrato sforzi significativi nell'attività di team building. I collaboratori hanno partecipato a diversi eventi, tra cui tornei di Playstation e Padel, cene conviviali e motivazionali, e grandi celebrazioni aziendali in occasione del Natale e della pausa estiva. Questi eventi, organizzati dalla società in location prestigiose come Courmayeur, Forte dei Marmi e Montecarlo, hanno dato a tutti i dipendenti l'opportunità di unirsi e divertirsi insieme, creando un clima rilassato e festoso.

DGA GROUP ITALIA è fortemente impegnata a contribuire al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La partecipazione a questa importante iniziativa riflette il profondo senso di responsabilità dell'azienda verso i propri Stakeholders, le comunità con cui opera e i propri dipendenti. L'azienda ha delineato quattro obiettivi prioritari: promuovere un lavoro dignitoso e una crescita economica sostenibile, investire nell'innovazione e nelle infrastrutture, contrastare il cambiamento climatico e adottare modelli di consumo e produzione responsabili.

"I nostri obiettivi in ambito sostenibilità sono una guida costante per le nostre attività di business", ha affermato Enrico de Gregorio. "Vogliamo essere un esempio positivo per il settore e contribuire al benessere della società nel suo complesso”.

La filosofia di DGA GROUP ITALIA è proiettata verso un futuro, dove la sostenibilità, la valorizzazione delle risorse umane e la formazione dei giovani talenti sono la strada da percorrere. L'azienda continua a crescere, a innovare e a guardare avanti, consapevole che il suo successo è strettamente legato alla realizzazione dei valori che abbraccia ogni giorno.

https://www.dgagroupitalia.it/

