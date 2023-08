Valeria Marasco torna ad essere la madrina del trail delle colline

A metà 2020, quando il Trail delle Colline era solamente alla seconda edizione e la morsa del Covid-19 non accennava ad allentarsi, Valeria Marasco non aveva avuto esitazioni accettando senza riserve la proposta del Comitato Organizzatore di indossare i panni di “madrina” della manifestazione che unisce Chivasso e Castagneto Po.

L’anno prima, al suo esordio assoluto, il Tdc aveva fatto registrare 303 iscrizioni, ma per la seconda edizione le adesioni erano tante e nelle fila dell’Asd Hope Running Onlus e dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus c’era la voglia di dare vita ad un evento ancora migliore, da disputare ovviamente in assoluta sicurezza vista la situazione epidemiologica in continuo mutamento. E le attese non furono tradite: ben 643 gli iscritti al Trail delle Colline 2020 e un’esperienza fantastica per la forte runner, chivassese d’adozione, che vive ogni gara a cui partecipa con passione e un atteggiamento entusiasta.

Tre anni dopo, diventata nel frattempo mamma del piccolo Tommaso, Valeria è stata nuovamente contattata da Giovanni Mirabella per ricoprire il ruolo di “madrina”: il suo sorriso contagioso e il legame forte con il Trail delle Colline, evento che nel 2022 per la prima volta ha superato la quota dei 1000 iscritti con 1097 partecipanti, hanno fatto il resto! “Mi sono sempre divertita tantissimo: di questo evento mi piace lo spirito che si è creato, c’è ancora quella genuinità che fa bene allo sport. Poi il percorso è davvero spettacolare, molto tecnico e veloce, ma soprattutto divertente”.

Domenica 8 ottobre Valeria Marasco sarà al via del TdC 2023. Correte con lei e con tutti noi!

D’obbligo, infine, ricordare la collaudata formula del Trail delle Colline 2023: 3 le gare competitive in programma e un’eco-camminata. Immancabili il trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri, e il doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: il TdC Corto e il TdC Dog, la corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe. Una menzione speciale, infine, va spesa per l’Eco- più persone ed il cui ricavato andrà a sostenere la campagna Nastro Rosa della Lega Italiana Camminata in Rosa di 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, che ogni anno richiama sempre per la Lotta contro i Tumori, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Confermate le collaborazioni e partnership, come quelle con CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito anche quest’anno il Trail delle Colline nel suo calendario nazionale, con FIDAS ADSP, Turismo Torino e Provincia, sezione di Chivasso del CAI, Comitato chivassese della Croce Rossa Italiana, Squadra AIB e PC di Casalborgone ODV e Associazione Amici del Po di Chivasso, e dei patrocini, come quello della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati generali Prevenzione e Benessere, dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

Da segnalare, inoltre, che il Trail delle Colline è stato inserito tra gli eventi della Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. L'iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società Sport e Salute S.p.A. ne cura l'attuazione.

Si ricorda infine che sino al 3 settembre è possibile iscriversi al Trail delle Colline 2023 a tariffa agevolata sfruttando il coupon sconto realizzato grazie al sostegno di Dòm’s Cocktail Bar Chivasso e Wellness Klab Castelrosso.

Tutte le info relative al 5° Trail delle Colline le potete trovare a questi link: