Il ruolo dell’esposizione nell’acquisto di un alloggio

L'orientamento di un alloggio svolge un ruolo significativo nella vita quotidiana e influenza il valore della proprietà. Pertanto, quando si visita un alloggio, è essenziale considerare il suo orientamento. È esposto a sud, a nord-ovest o traversante? Quali elementi devono essere specificamente verificati a questo proposito?



Qual è l'esposizione ideale per un alloggio?

Ogni stanza ha bisogno di un'esposizione diversa. Alcune hanno bisogno di sole forte e calore e altre hanno più bisogno di luce fresca e indiretta.



L'orientamento in pieno Sud è spesso il più apprezzato per un soggiorno, in quanto consente di godere del massimo sole e accumulare calore naturale. Molto piacevole in inverno, quando fa freddo, può diventare rapidamente uno svantaggio durante i momenti di caldo intenso in estate.

L'orientamento a Est è più adatto per le camere da letto. Col sole che sorge ad est, la camera rimarrà fresca durante il caldo intenso e sarà piacevole in inverno con i suoi pochi raggi di sole al mattino.



L'orientamento a Nord, può essere una buona soluzione per il bagno, che non ha bisogno di sole diretto.



Infine, l'Ovest sarà privilegiato per una terrazza o un balcone: tramonto ogni sera garantito.



Tuttavia, queste sono solo indicazioni, si dovrebbe anche prendere in considerazione la luminosità, il numero di finestre e le loro grandezze, la vista aperta, l'altezza del soffitto, il pavimento e soprattutto i desideri personali.



Negli annunci immobiliari, l'orientamento menzionato si riferisce a quello della stanza principale. Quindi, quando si parla di un alloggio "in pieno sud", ciò non significa che le finestre rivolte a nord siano assenti. Ciò indica semplicemente che il soggiorno gode del massimo sole durante il giorno.



I punti di forza di una buona esposizione

Un soggiorno con un'esposizione diretta e prolungata ai raggi del sole può avere un effetto benefico sui costi energetici, con una riduzione stimata del 10-30% sulle bollette annuali di riscaldamento se l’alloggio è correttamente orientato.



Inoltre, l'orientamento ha un impatto reale sul valore dell’immobile.

In media, un'esposizione a sud può comportare un sovrapprezzo del 10 % sul prezzo, mentre un'esposizione a nord può provocare uno sconto del 10 %. Di conseguenza, l'orientamento può essere un fattore determinante nelle trattative sul prezzo della proprietà.



Come compensare un orientamento non adatto alla stanza?

Fortunatamente, le soluzioni esistono se uno o più stanze non hanno l'esposizione ideale. Ad esempio, se una camera da letto è esposta a sud, ci sono materiali speciali da applicare alle finestre per limitare l'ingresso dei raggi del sole nella stanza. Al contrario, se un soggiorno è orientato a nord, un buon isolamento è indispensabile per evitare di avere freddo.



Per aumentare la luminosità del soggiorno, l'ingrandimento delle aperture è una soluzione da non trascurare. Tuttavia, è importante tenere presente che per poter procedere ai lavori è necessario l'ottenimento preliminare di autorizzazioni, in particolare quelle del municipio, nonché l'approvazione del condominio. Queste procedure amministrative sono essenziali prima di intraprendere qualsiasi modifica architettonica.