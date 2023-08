Monaco, lunedì 4 settembre riapre la piscina di Saint-Charles

Lunedì 4 settembre riapre la piscina di Saint-Charles.

Nel mese di giugno erano iniziate delle nuove attività all'interno del complesso sportivo: Acqua Mermaid e Acqua Dolphin per i bambini, e Acqua Power + e Acqua Relax per gli adulti.

La palestra, nel frattempo, era stata ristrutturata con un nuovo spazio dedicato alle attività dolci qiali lezioni di pilates, yoga e fitness, oltre a offrire come sempre attrezzature sportive ad accesso libero.

Per la riapertura all'interno del complesso saranno proposti corsi di Acqua Trampo sportivo: una pratica che consiste nel tuffarsi da un piccolo trampolino situato in un vasca con l'acqua che arriva fino alla cima dei cosce. Oltre ad affinare la silhouette, una trentina di minuti di questa attività aiuta a tonificare braccia, gambe, glutei ed addominali esercitando un effetto linfodrenante. Per praticare l'Acqua Trampo non è necessario essere in grado di nuotare.

Questo il programma previsto per il mese di settembre:

Lunedì 4 settembre: riapertura

Martedì 5 settembre: Acqua Power

Venerdì 8 settembre: Acqua relax

Lunedì 11 settembre: yoga pilates e fitness

Settimana 11-16 settembre: corsi per bimbi

Mercoledì 13 settembre: Acqua Mermaid e Acqua Dolphin

Orari di apertura, orari dei corsi e prezzi sul sito www.mairie.mc, alla voce «Piscine». Informazioni al (+377) 93 15 22 95