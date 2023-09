AS Monaco, dominio al Louis II con il Lens: 3-0 dei biancorossi ora soli al comando di Ligue 1

Senza storia l'anticipo della quarta giornata di Ligue 1 tra AS Monaco e Racing Club de Lens. I monegaschi hanno dominato l'incontro al Louis II imponendosi con un secco 3-0

La squadra di Adolf Hutter è andata a segno due volte nel primo tempo, al 24' con Singo cui è seguito il raddoppio ad opera di Golovin al 36', poi nella ripresa la terza marcatura messa a segno da Maripàan al 59'.

L'AS Monaco è sceso in campo con Kohn, Singo, Maripan, Magassa, Vanderson, Camara, Fofana, C. Hernique, Golovin, Minamino e il capitano Ben Yedder.

Le statistiche dell'incontro: Monaco ha ottenuto il 53% di possesso palla (47% il Lens), con 11 tiri in porta rispetto ai 9 avversari. 6 calci d'angolo a 1 per i biancorossi, ai quali sono stati fischiati 21 falli contro i 16 del Lens. 4 i cartellini gialli per il Monaco, 2 fischiati contro gli avversari. Nessuna espulsione durante la partita.

Con la netta vittoria di stasera l'AS Monaco guida la classifica di Ligue 1 in solitaria a quota 10 punti, seguito da Marsiglia a 8 e Brest con 7 punti.