Wolrd Clean Up Day, nel Principato una camminata per raccogliere i rifiuti abbandonati

In occasione della Giornata mondiale della pulizia del pianeta, «World Clean Up Day», il Comune di Monaco organizza una mattinata di raccolta dei rifiuti abbandonati, sabato 16 settembre 2023 dalle 9.30 alle 12.00 in collaborazione con la Società Monegasca di Risanamento (SMA).

Come l'anno scorso, l'edizione si svolgerà con una camminata, durante la quale i partecipanti raccoglieranno i rifiuti che troveranno sul loro percorso.