Centenario della nascita del Principe Ranieri III: al Grimaldi Forum lo spettacolo circense "Duel Reality"

DUEL REALITY è uno spettacolo circense inedito e coinvolgente, che racconta la storia di Romeo e Giulietta in modo unico, con due squadre concorrenti che non si fermeranno davanti a nulla per uscire vittoriose. Con acrobazie mozzafiato e un tocco moderno su un racconto classico, promette di essere un'esperienza indimenticabile per un pubblico di tutte le età.