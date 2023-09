Da oggi a domenica a Roquebrune Cap Martin la 4ª edizione delle Giornate del Mare

Tutte queste attività hanno lo scopo di fare scoprire le ricchezze del patrimonio naturale marino dell'Area Marina Protetta «Cap Martin» che costeggia il litorale tra Mentone e Roquebrune-Cap-Martin; e soprattutto, di far comprendere che è possibile proteggere e agire per la sua salvaguardia

La quarta edizione delle "Journées de la Mer" si svolge l'8, 9, 10 settembre sull'Espace de Jean-Gioan a Roquebrune-Cap-Martin, con numerosi relatori e partner locali che interverranno per sensibilizzare giovani e adulti alla conservazione del patrimonio naturale del Mediterraneo.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 8 SETTEMBRE:

9-11 e 14:30-16:30: Giornata dedicata alle scuole di Roquebrune-Cap-Martin

Per il primo anno, le classi dell'Ecole Municipale de La Plage e dell'Istituzione San Giuseppe sono invitate alle Giornate del Mare dopo aver seguito il programma pedagogico «Scopri la tua Area Marina Protetta» nel corso dell'anno e realizzato affreschi sul mondo marino. Ogni scuola prenderà parte alle attività proposte intorno a tematiche legate all'ambiente e allo sviluppo sostenibile in collegamento sempre con il sito protetto di Cap Martin.

In totale, 7 stand della Comunità della Riviera francese saranno appositamente installati nello spazio Jean Gioan per sensibilizzare gli alunni: selezione e riduzione dei rifiuti, acqua potabile e fognature, gestione degli ambienti acquatici, prevenzione delle inondazioni, sito Natura 2000 mare, trasporti e piano climatico. L'ingresso sarò riservato agli studenti

Ore 21: Apertura delle "Giornate del Mare" con la proiezione all'aperto del film «Souffles de Vie» di Jean-Charles Vinaj cui seguirà un dibattito con il team di produzione.

Il film ha lo scopo di evidenziare le problematiche dell'impatto dell'uomo sull'ambiente marino mediterraneo, e in particolare sui cetacei. Fa condividere agli spettatori un'esperienza unica, sia per sensibilizzare le giovani generazioni, i diportisti e i professionisti del mare alle sfide di una convivenza armoniosa all'interno del santuario PELAGOS. Accesso libero e gratuito.

SABATO 09 SETTEMBRE

9h-16h: Avvistamento dei cetacei a bordo del Santo Sospir

Questa magnifica barca a vela è una vera e propria barca da scuola per l'associazione SOS Grand Bleu. Percorre la costa per incontrare delfini e altri cetacei. L'uscita in mare è accompagnata da scambi con gli animatori sulle diverse specie, le minacce e i mezzi utilizzati per proteggerle. Durata: 7 ore. Luogo di partenza: Vieux-Port de Menton - Quai Napoléon III.

Accesso su prenotazione, tariffe: adulto 45€, meno 16 anni 25€, pacchetto 2 adulti e 2 meno di 16 anni 120€, pacchetto 4 adulti 160€. Capacità: 20 persone. Da prevedere: bottiglia d'acqua, occhiali da sole, cappello, protezione solare, medicina contro il mare (se necessario), pic-nic, costume da bagno e asciugamano (pausa bagno possibile secondo le condizioni meteorologiche).

Prenotazione: Giornate del Mare: Osservazione dei cetacei a bordo del Santo Sospir (Mentone) | Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Meraviglie (mentone-riviera-meraviglie.it).

14h-16h: Escursioni con pinne.

Queste esplorazioni dotate di pinne maschera-snorkel sono vere e proprie attività educative per scoprire le meraviglie della biodiversità subacquea: girella pavone, cernia, serran a coda nera e alghe marine. L'animazione a cura di Rand'evasion (materiale fornito).Durata: 2 ore. Luogo di ritrovo Pointe du Cap Martin. Solo su prenotazione. I prezzi: adulto 25€, meno di 16 anni 15€. Capacità: 10 persone.

Prenotazione: Giornate del Mare: Escursione Palmes-Masque-Tuba (Roquebrune-Cap-Martin) | Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Meraviglie (mentone-riviera-meraviglie.it)

14h-17h: Attività nautiche

Alla scoperta di attività nautiche a scelta come il kayak, la vela, il catamarano, l'iniziazione alle immersioni o il paddle. Durata: circa 45 minuti per attività al Centro Nautico di Roquebrune-Cap-Martin. Iscrizione sul posto.

16h-20h: Laboratori ludici e pedagogici

Per imparare divertendosi, laboratori ludici ed educativi sono accessibili a tutti: scoperta delle specie protette, giochi di costruzione, escape game, creazione di un balsamo ecologico, Tote bag fai da te, trucco effimero, affresco partecipativo sull'ambiente marino, Photobooth. All'Espace Jean-Gioan, accesso libero & gratuito

Ore 16.30-18.30: Scoperta dell'Area Marina Protetta a bordo della Stella di Mentone

Al tramonto, questa passeggiata in mare è l'occasione per scoprire il litorale dell'Area Marina Protetta «Cap Martin» in compagnia di Christophe per i commenti. È un modo originale per comprendere meglio le sfide locali e la fragilità della fauna e della flora marine del Mediterraneo. Al timone, il capitano Christophe Dubuisson de La Promenade en Mer Mentonnaise. Durata: 2 ore al Porto Vecchio di Mentone. Solo su prenotazione. Tariffe: adulto 25€, meno di 16 anni 15€, pacchetto 2 adulti e 2 meno di 16 anni 70€, pacchetto 4 adulti 90€. Capacità: 30 persone

18h-19h: Racconto di avventure di Énola Fidon - Progetto Trimousse

Partite da Roquebrune-Cap-Martin nell'ottobre 2022, Énola Fidon e i suoi 2 compagni si sono uniti ai Caraibi in barca a vela. Appassionate di vela, hanno dedicato un anno della loro vita a questo progetto che hanno battezzato «Trimousse», per intervenire nelle scuole e aprire il dialogo sull'ambiente per dare alle generazioni future gli strumenti necessari affinché possano decidere da solestessi del loro futuro. Durata: 1 ora presso la Sala EMJ - Parcheggio Jean-Gioan. Accesso libero e gratuito

Ore 21: Proiezione all'aperto del documentario «Méditerranée, l'Odyssée pour la vie» di Frédéric FOUGEA

Questo documentario girato in mare, terra e aria racconta un affascinante viaggio di animali e piante che si sono adattati per continuare a vivere nel Mediterraneo, nonostante l'impatto crescente delle attività umane.Durata: 1 ora e 30 minuti, accesso libero e gratuito presso il Parcheggio Jean-Gioan

DOMENICA 10 SETTEMBRE

9h-16h: Avvistamento dei cetacei a bordo del Santo Sospir

Questa magnifica barca a vela è una vera e propria barca da scuola per l'associazione SOS Grand Bleu. Percorre la costa per incontrare delfini e altri cetacei. L'uscita in mare è accompagnata da scambi con gli animatori sulle diverse specie, le minacce e i mezzi utilizzati per proteggerle. Durata: 7 ore con partenza dal Vieux-Port de Menton - Quai Napoléon III. Su prenotazione. Tariffe: adulto 45€, meno 16 anni 25€, pacchetto 2 adulti e 2 meno di 16 anni 120€, pacchetto 4 adulti 160€. Capacità: 20 persone

09-11: Scoperta dell'Area Marina Protetta a bordo della Stella di Mentone

Al mattino, questa passeggiata in mare è l'occasione per scoprire il litorale dell'Area Marina Protetta «Cap Martin» in compagnia di Héléna, mediatrice ambientale all'interno del servizio Natura 2000 mare della Comunità della Riviera francese. È un modo originale per comprendere meglio le sfide locali e la fragilità della fauna e della flora marine del Mediterraneo. Al timone, il capitano Christophe Dubuisson de La Promenade en Mer Mentonnaise. Durata: 2 ore, ritrovo al Porto Vecchio di Mentone. Su prenotazione. Tariffe: adulto 25€, meno di 16 anni 15€, pacchetto 2 adulti e 2 meno di 16 anni 70€, pacchetto 4 adulti 90€Capacità: 30 persone

9h-11h: Escursioni con pinne

Queste esplorazioni dotate di pinne maschera-snorkel sono vere e proprie attività educative per scoprire le meraviglie della biodiversità subacquea: girella pavone, cernia, serran a coda nera e alghe marine. L'animazione è inquadrata da Rand'evasion (materiale fornito).Durata: 2 ore, ritrovo alla Pointe du Cap Martin. Su prenotazione. Prezzi: adulto 25€, meno di 16 anni 15€. Capacità: 10 persone

9h-13h: Passeggiata sul sentiero del Corbusier

Questa escursione scoperta lungo il Cap Martin sul sentiero del Corbusier (sentiero dei Doganieri) è condotta da una guida specializzata in ambiente. I partecipanti partiranno per incontrare la fauna e la flora eccezionali del litorale con una sosta sulla spiaggia Cabbé per imparare un po' di più sul sito protetto «Cap Martin». L'animazione è inquadrata da Discovering Nature. Durata: 4 ore, ritrovo alla Pointe du Cap - ingresso sentiero del Corbusier. Su prenotazione. Tariffa: adulto 20€, meno di 16 anni 15€. Capacità: 15 persone

11/16.30: Laboratori ludici e pedagogici

Per imparare divertendosi, laboratori ludici ed educativi sono accessibili a tutti: scoperta delle specie protette, giochi di costruzione, escape game, esperimenti scientifici, Tote bag fai da te, trucco effimero, affresco partecipativo sull'ambiente marino, smoothie bike. All'Espace Jean-Gioan con ingresso libero e gratuito.

14h-16h: Escursioni con pinne

Queste esplorazioni dotate di pinne maschera-snorkel sono vere e proprie attività educative per scoprire le meraviglie della biodiversità subacquea: girella pavone, cernia, serran a coda nera e alghe marine. L'animazione è a cura di Rand'evasion (materiale fornito). Durata: 2 ore, presso la Pointe du Cap Martin. Ingresso su prenotazione, prezzi: adulto 25€, meno di 16 anni 15€. Capacità: 10 persone

14h-17h: Attività nautiche

Alla scoperta di attività nautiche a scelta, come il kayak, la vela, il catamarano, l'iniziazione alle immersioni o il paddle. Durata: circa 45 minuti per attività, al Centro Nautico di Roquebrune-Cap-Martin con iscrizione sul posto e capacità da 1 a 10 persone.

Ore 16.30-18.30: Scoperta dell'Area Marina Protetta a bordo della Stella di Mentone

Al tramonto, questa passeggiata in mare è l'occasione per scoprire il litorale dell'Area Marina Protetta «Cap Martin» in compagnia di Héléna, mediatrice ambientale all'interno del servizio Natura 2000 della Comunità della Riviera francese. È un modo originale per comprendere meglio le sfide locali e la fragilità della fauna e della flora marine del Mediterraneo. Al timone, il capitano Christophe Dubuisson de La Promenade en Mer Mentonnaise. Durata: 2 ore, ritrovo presso il Porto Vecchio di Mentone. Ingresso su prenotazione, tariffe: adulto 25€, meno di 16 anni 15€, pacchetto 2 adulti e 2 meno di 16 anni 70€, pacchetto 4 adulti 90€. Capacità: 30 persone