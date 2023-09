“Al sole delle due sponde”, domenica tanti appuntamenti per ricordare i rimpatriati dall’Algeria

Domenica 10 settembre 2023 a partire dalle ore 10 il Jardin des Arènes de Cimiez, a Nizza, ospita un’iniziativa che va sotto il titolo di Au soleil des deux rives.



Dopo gli accordi di Evian, circa 40 mila rimpatriati arrivarono a Nizza dagli ex dipartimenti dell'Algeria. Il 1 ° dicembre 1962, il sindaco di Nizza, Jean Médecin, creò un servizio municipale per i rimpatriati. Nizza è quindi sempre stata una città ospitante esemplare per i rimpatriati che hanno contribuito pienamente allo sviluppo della Costa Azzurra e del territorio regionale.



In questo contesto, la città di Nizza e il Centro Universitario Mediterraneo invitano a riunirsi, condividere e scambiare le esperienze degli harkis e dei pieds noirs.

François Valery



Il 10 settembre, dalle ore 10, si svolgerà l'undicesima edizione dell'evento "Au Soleil des deux rives", con il tema "Harkis et pieds noirs, un même cœur" presso l'uliveto delle Arènes de Cimiez. Questo evento, che sarà scandito da tante animazioni e da un concerto d'eccezione di François Valery.



Programma :