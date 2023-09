Sabato 23 settembre a Monaco la 4ª edizione della Festa del Museo Oceanografico

In occasione della 4ª edizione della Festa del Museo, sabato 23 settembre giovani dai 3 ai 14 anni e le loro famiglie sono invitati a scoprire le bellezze e le infinite ricchezze dell 'universo marino.

Attraverso un programma di attività per tutti i gusti, il Museo Oceanografico propone di riconnetterci in modo ludico all'Oceano. Con laboratori,, bricolages, spettacoli musicali e una mostra la Festa del Museo pone l'accento come ogni anno sull'educazione all'ecologia e alla scienze marine.