Il 15 16 e 17 settembre torna a Rimini il “Wake Up Call”, l’evento di finanza personale più grande d’Europa

Alfio Bardolla Training Group, l’azienda leader in Europa sulla formazione finanziaria personale, torna a Rimini il 15, 16 e 17 settembre per una nuova edizione del Wake Up Call, un evento dove per tre intensi giorni si parlerà di “Libertà Finanziaria”, come sempre un invito a prendere in mano la propria vita con decisione per costruire il proprio futuro, facendo in modo che le proprie scelte economiche possano riflettere ciò che conta davvero per le persone.

I partecipanti di questa edizione sono in linea con le aspettative e pari a circa 4.000 iscritti, che potranno partecipare in modalità dal vivo o ibrida.

Durante l’evento, verrà presentata la nuova area “Money Mindset”, che tratta dei temi della psicologia del denaro, della filosofia del denaro e della negoziazione.

Anche per questa edizione è confermata la vendita integrata dei prodotti della controllata SBL.

Le previsioni di ordini sono superiori a quelle dell’edizione precedente.

“Acquisisci competenze e strategie pratiche per dare il via al tuo viaggio verso la libertà finanziaria”, sono le parole di Alfio, “Unisciti in un ambiente stimolante e coinvolgente con migliaia di persone che condividono i tuoi stessi obiettivi”, continua Bardolla.

Al Wake Up Call si insegna a liberarsi da abitudini e credenze che, senza nemmeno rendersene conto, bloccano gli obiettivi delle persone. È un evento dedicato a coloro che desiderano liberarsi da paure e insicurezze legate al denaro, un percorso che passo dopo passo porterà verso il raggiungimento degli obiettivi finanziari e personali.

Tra i Master Trainer quest’anno ci sarà Robert G. Allen autore di best sellers mondiali che attraverso seminari e workshop ha aiutato migliaia di persone ad ottenere la libertà finanziaria ed è uno dei più influenti consiglieri per l'investimento finanziario di tutti i tempi, apparso su decine di programmi televisivi, tra cui "Good Morning America" e "Larry King Live” e su riviste come il Wall Street Journal, Newsweek, Barron's, Money Magazine, e Reader's Digest.

“Solo imparando dai più grandi esperti di finanza personale al mondo si possono acquisire le competenze necessarie per gestire in modo saggio, consapevole e responsabile il proprio denaro”, continua Alfio Bardolla.

Ma cosa si intende per Libertà Finanziaria? “Per ottenere la vera ricchezza non si può fare affidamento su una singola entrata economica, ma bisogna avere diverse fonti di reddito slegate tra loro, dal tempo e dallo stipendio. Per raggiungere la Libertà Finanziaria bisogna automatizzare le entrate economiche così da avere più tempo libero per sé e le proprie passioni”, spiega Alfio Bardolla.

Le entrate automatiche possono derivare da investimenti immobiliari, operazioni di trading o avviando una propria attività. Durante il Wake Up Call, ci si focalizzerà sulle motivazioni profonde che portano le persone alla loro attuale situazione finanziaria, identificando obiettivi e azioni concrete per realizzare il sogno di una vita desiderata. Infine ma non meno importante, si affronterà anche il tema della creazione, gestione e soprattutto tutela del patrimonio finanziario.

https://www.alfiobardolla.com

* * *

Alfio Bardolla Training Group (ABTG) è la Società leader in Italia nel digital financial & business training. Già PMI Innovativa, con sedi in Italia, Spagna e oltre 100 collaboratori, ha supportato oltre 60.000 clienti con l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria, erogando corsi digitali e in presenza, anche con il supporto di coach individuali, sulle tematiche verticali in ambito Finance (trading su Forex, Commodities, Criptovalute e Opzioni), Real Estate (per investire correttamente nel settore immobiliare) e Business (per supportare gli imprenditori a riprogettare ed evolvere le proprie aziende). Completa l’offerta il corso di sviluppo personale Wake Up Call, per l’identificazione degli obiettivi e la definizione del piano per raggiungerli. ABTG è quotata sul mercato Euronext Growth Milan da luglio 2017.