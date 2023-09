Nizza: riservato ai bambini. Appuntamenti durante le Giornate Europee del Patrimonio dedicati ai più piccini

Le Giornate Europee del Patrimonio, riservano, a Nizza, appuntamenti specificatamente dedicati ai bambini: laboratori, visite, animazioni, appuntamenti per le famiglie con un occhio ai più piccoli.



L’iniziativa, che si svolge in tutta Europa, è programmata per sabato 16 e domenica 17 settembre 2023 , con aperture straordinarie di tutti i centri culturali e di diversi siti.





Per chi desidera portare con sé anche i bambini interessandoli e coinvolgendone l’attenzione, quella che proponiamo è una particolare selezione .



Archives Nice Côte d’Azur - Palais de Marbre 9, avenue de Fabron

Sabato e domenica dalle 11 alle 18

Tous à vélo! (a partire da 4 anni) - Raccolta e presentazione di archivi legati alla bicicletta con un percorso ciclistico didattico.

Atelier «Fais comme l’artiste» (a partire da 4 anni) - Come Amandine Mohamed-Delaporte (esposizione «Les Falaises artificielles»), si prende come soggetto la Voie Rapide e si crea un modellino di questa autostrada urbana per far correre delle automobiline.



Bibliothèque Raoul Mille - 33, avenue Malausséna

Sabato ore 16

Laboratorio “La fabrique, edizione speciale” - Adolescenti e adulti





Centre du patrimoine - le Sénat - 14, rue Jules-Gilly

Sabato e domenica dalle 10 alle 18

Exposition «L’architecture, un jeu d’enfant!» - Fin dalla tenera età, i bambini costruiscono con sabbia, pezzi di legno, mattoni di plastica. Inizialmente progettate per proteggersi, le costruzioni si sono gradualmente complicate per diventare a volte folli. I giocattoli si ispirano agli edifici esistenti. Gioco tra realtà e finzione, la mostra invita a scoprire il patrimonio nizzardo a partire dall'ambiente dei bambini. Per sperimentare con l'architettura.



Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) - Place Yves-Klein

Sabato e domenica ore 11 - Attraverso un percorso pieno di enigmi e scoperte, alla ricerca del tesoro nascosto. L'occasione per scoprire in famiglia: il museo, le storie delle opere e degli artisti, divertendosi.

Sabato e domenica ore 10 - Gli studenti della scuola elementare Marcel Pagnol e l'artista musicista Romina Romay si sono avventurati nello studio della musica prodotta dalle piante e aiutano a scoprire le vibrazioni sonore del mondo vegetale.



Musée de Préhistoire de Terra Amata - 25, boulevard Carnot

Sabato e domenica dalle 10 alle 18 - Visite libere e commentate. Exposition Briqu’Amata. Des Legos® et des hommes (préhistoriques) - La mostra è l'occasione, per grandi e piccini, per scoprire, in modo divertente, il sito di Terra Amata, la Preistoria e la grande Storia della vita. Visita alla scoperta della vita dei nostri antenati preistorici raccontata attraverso figurine e costruzioni realizzate con i Lego.



Musée Matisse - 164, avenue des Arènes de Cimiez

Sabato alle 10.30

Grandi e piccini percorrono la mostra Matisse années 1930, attraverso Cahiers d'art e le collezioni del museo, poi sono invitati a una creazione ispirata alle opere presentate.



Musée National du Sport - Boulevard des Jardiniers, stade

Sabato e domenica dalle 10 alle 18

Alla scoperta del nuovo percorso permanente. Più che mai, emozione e storia dello sport si mescolano con dei ricordi da condividere con la famiglia. Visite libere, laboratori da condividere con la famiglia, animazioni all'aperto. Il museo si anima, occorre approfittare delle numerose dimostrazioni e iniziazioni sportive proposte.



Musée national Marc Chagall - 36, avenue du Docteur-Ménard

Sabato ore 10 e ore 14

Laboratorio sensoriale sulla danza e il movimento del corpo nello spazio, ispirato al mondo aereo e fantastico di Marc Chagall.



Muséum d’Histoire Naturelle - 60, boulevard Risso

Sabato e domenica ore 15 e 16

Imparare ad osservare e identificare la fauna e la flora del parco della collina del Castello con l'obiettivo di realizzare un inventario della biodiversità utile alla conservazione delle specie.



Palais Lascaris - 15, rue Droite

Sabato e domenica ore 11, 15, 16 e 17

Alla scoperta della conservazione preventiva degli oggetti.



Tour Bellanda – Le Bellandarium - Montée Lesage – colline du Château

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Grazie alla sua posizione privilegiata, la torre Bellanda offre una delle più belle viste sulla baia degli Angeli e ci racconta la storia plurimillenaria della collina del Castello (da 11 anni). Presenza di uno stand Europe Direct Nice Côte d'Azur per presentare i progetti finanziati dall'Unione europea sul territorio nizzardo, tra cui il Bellandarium.