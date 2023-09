La principessa Charlène in Sudafrica a sostegno della sua Fondazione in una gara di waterbike

La Principessa Charlène di Monaco sta per partire per il Sudafrica dove è attesa sabato 16 settembre per inaugurare una manifestazione di waterbike, disciplina che ama tantissimo. E che pratica. Rientra nell'ambito delle iniziative che la moglie del Sovrano ha intrapreso per sostenere la sua Fondazione Princesse Charlene, che da anni si occupa della lotta per prevenire gli annegamenti.

"È da dieci anni che mi batto per questo grave problema - ha dichiarato Charlène in un'intervista rilasciata al quotidiano Monaco Matin - Ma penso sia importante non abbassare la guardia. Così come lo è altrettanto adottare un approccio diverso per la formazione di tutti coloro che si approcciano agli sport d'acqua. Tuttavia, la missione principale resta la prevenzione degli annegamenti nel mondo".

La Principessa sarà a Sun City, dove seguirà personalmente le gesta degli atleti che parteciperanno a questa durissima competizione di waterbike. Che, come precisa Charlène nell'intervista, si svolgerà sulle acque di un lago e non sul mare come di solito avviene: "Un conto è pedalare sulle acque del mare - dice - dove le onde quasi ti trasportano, un altro è farlo sull'acqua dolce di un lago. Ci vogliono una preparazione ed una forza fisica notevoli".

Charlène di Monaco non parteciperà alla gara, anche se non è raro vederla sulle acque del Mediterraneo praticare questo sport: nel 2020 la principessa effettò in waterbike la traversata da Calvi, in Corsica, fino a Monaco.