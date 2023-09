Il Principato di Monaco aderisce alla settimana di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti

Dal 21 al 26 novembre prossimo, il Principato di Monaco aderirà per la quinta volta consecutiva alla settimana di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti.

Lo ha annunciato la Direction de l’Environnement. L'adesione al Comitato direttivo, permette al Principato di essere al centro delle decisioni e degli orientamenti che vengono presi in Europa su questo importante tema e di creare relazioni con numerosi partner europei.

La tematica di quest'anno riguarda gli imballaggi, un argomento per il quale il Principato è molto impegnato nel quadro della sua politica zero rifiuti in plastica monouso entro il 2030.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è aperta a tutte le azioni pubbliche, private e anche personali, a condizione che siano incentrate sulla riduzione dei rifiuti, sul tema dell'anno o su qualsiasi altra azione volta a ridurre la produzione di rifiuti