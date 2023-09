Nizza, i complessi sportivi propongono tre giornate di porte aperte

Per tre giorni i complessi sportivi di Nizza apriranno le loro porte aperte: un invito a scoprire la variegata offerta dei complessi Jean Bouin, Jean Médecin e Mercantour

La proposta riguarda le giornate che vanno da oggi , venerdì 15 settembre, a domenica 17 settembre 2023 .



Per la rentrée i complessi sportivi hanno anche attivato un’offerta promozionale: un tredicesimo mese offerto per ogni abbonamento annuale contrattato durante le giornate di Porte aperte.



I complessi interessati

Complesso Jean Médecin - Quartier Magnan - 178 rue de France – Per saperne di più clicca qui



Complesso Jean Bouin - 2 rue Jean Allègre – Per saperne di più clicca qui



Complesso Mercantour - 114, boulevard du Mercantour – Per saperne di più c licca qui