Forum "Monaco per l'impiego" al Grimaldi Forum, una prima edizione decisamente riuscita

L'appuntamento, che sarà ripetuto nel corso dei primi tre mesi del 2024, è stata l'occasione per le persone in cerca di opportunità professionali di incontrare imprese, sindacati e associazioni rappresentative dei principali settori in attività sulla piazza monegasca.

"Questa giornata è stata senza dubbio positiva, sia per le imprese che per coloro in cerca di lavoro - ha sottolineato il Ministro di Stato nel discorso di apertura di questo Forum -. Iniziative come queste sono particolarmente utili nel contesto storico attuale. C'è grande necessita di trovare lavoro e per questo dobbiamo tutti mobilitarci".

Per la prima edizione del Forum sono state circa 150 le aziende e Federazioni professionali presenti nel salone Indigo del Grimaldi Forum, con più di 3650 visitatori. Mentre la coda continuava ad allungarsi, nel corso della giornata sono stati organizzati degli stand d'incontro in funzione dei settori di attività tra datori di lavoro e candidati.

Il Servizio dell'occupazione, la Direzione delle risorse umane e della formazione della funzione pubblica o ancora le Casse Sociali di Monaco e la Commissione d'Inserimento dei Diplomati con la Cellula Occupazione Giovani hanno potuto comunicare le loro informazioni ao presenti circa il quadro regolamentare del lavoro a Monaco, consigliando i candidati circa la loro ricerca del lavoro.