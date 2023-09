Il servizio di disinfestazione piccioni che poi praticamente è il servizio di allontanamento e quindi se andiamo a cercare delle informazioni su internet potremmo trovarla con questa denominazione, è un servizio molto importante che viene messo a disposizione da varie imprese presenti sul territorio, e riguarda la possibilità di mantenere delle strutture ed edifici liberi da infestazione di piccioni, che come vedremo possono provocare vari problemi sia dal punto di vista strutturale ed economico, e anche dal punto di vista dell'igiene e della salute.

Come tutti sappiamo i piccioni si muovono in grande numero in stormi e si radunano sui tetti o sugli edifici o sui balconi, e all'apparenza possono sembrare innocui, ma in realtà potrebbero provocare vari problemi se non si interviene in maniera efficace.

Per quanto riguarda i problemi igienici ad esempio i loro escrementi contengono degli acidi che a lungo andare possono danneggiare le superfici, e soprattutto può essere estremamente pericolosi, possono essere veicoli di malattie sia per gli animali domestici che per le persone.

Mentre se parliamo di problemi strutturali questi piccioni danneggiano gli edifici e quindi tetti, facciate, grondaie e finestre perché con i loro nidi corrodono materiali quali legno e metallo, e i danni a lungo termine possono essere gravi.

E poi consideriamo che questi piccioni emettono suoni forti e fastidiosi, e distruggono la quiete influendo sulla qualità della vita di quelle persone che vivono in quell'edificio.

Poi ci sono persone che giustamente vorrebbero risolvere questa problematica fosse altro per l'accumulo di escrementi e penne che crea un ambiente di sporcizia e un odore che deriva da quegli escrementi che è molto sgradevole, e può diffondersi in un'area anche più ampia di quella dello stesso edificio.

Grazie all'aiuto di un'impresa di disinfestazione riusciremo a risolvere il problema con i piccioni

La prima cosa di cui dobbiamo occuparci insieme all'impresa di disinfestazione che abbiamo scelto è di organizzare un sopralluogo nel nell'edificio in cui si trovano questi piccioni perché saranno loro a dover fare un'analisi a una valutazione dal vivo, per capire che tecniche utilizzare e quali sistemi di allontanamento, perché poi di quello si parla.

Ad esempio spesso e volentieri utilizzeranno dei dispositivi sonori che stimolano i piccioni a lasciare quell'aria e quindi parliamo di ultrasuoni o se parliamo di sistemi visivi parliamo anche di spaventapasseri, e in certi casi anche dei repellenti chimici comunque non aggressivi.

La scelta chiaramente dipenderà dalla gravità dell'infestazione, e quindi della situazione specifica rispetto alla quale bisognerà discuterne in sede di sopralluogo di come insegnavamo prima, e quindi in sede di consulenza.

Quando avranno seguito questo intervento e si spera che avranno risolto il problema nel senso che i piccioni saranno allontanati, è chiaro che dovranno darci dei suggerimenti rispetto alla prevenzione per evitare questi piccioni ritornino, e quindi per prevenire delle future infestazioni.

Potrebbero consigliare di riparare dei punti di accesso e sigillare eventuali crepe e fessure, oltre il fatto che di sicuro ci consentiranno una pulizia regolare delle aree esterne che quella fa sempre la differenza.