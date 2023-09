Ligue 1, risultati e classifiche dopo la 5^ giornata

Come gli altri campionati europei, anche la Francia si è fermata per lasciare spazio alle gare di qualificazione agli Europei di Germania del 2024. Ora però tutti i giocatori nazionali sono rientrati nei rispettivi club, e anche la Ligue 1 può regolarmente riprendere il suo corso.

Occhi puntati in primis come sempre sul Paris Saint Germain, club rinnovato dopo le partenze di Messi e Neymar in estate. I parigini affronteranno il Milan nei gironi di Champions League nelle prossime settimane: a questo proposito, su https://www.zetcasino.info/ ci sono quote molto interessanti in merito ai prossimi scontri europei della squadra rossonera.

Ecco quindi di seguito quello che è accaduto nel weekend nel campionato francese: risultati, classifica aggiornata e il calendario del prossimo turno.

I risultati della 5^ giornata di Ligue 1

La sorpresa più grande di giornata è la sconfitta casalinga del Paris Saint Germain, che davanti ai propri tifosi perde addirittura per 2-3 contro il Nizza e vede così allontanarsi la testa della classifica. Allunga quindi, anche se solo di un punto, il Monaco: la squadra del Principato di Monaco pareggia infatti per 2-2 in trasferta sul campo del Lorient. Un punto pesante anche per il Marsiglia, che fa 0-0 fra le mura amiche contro il Tolosa.

3 punti molto importanti invece per il piccolo Brest, che vince 1-2 in trasferta sul Reims e supera in classifica lo stesso Paris Saint Germain. Solo un punto per Lilla e il nuovo Lione di mister Fabio Grosso, che pareggiano rispettivamente per 2-2 sul campo del Rennes e 0-0 in casa contro il Le Havre. Chiudono al momento la classifica Lens e Clermont, entrambi fermi con 1 solo punto conquistato in queste prime 5 partite di campionato.

Paris Saint Germain – Nizza 2 – 3

Rennes – Lilla 2 – 2

Lens – Metz 0 – 1

Lorient – Monaco 2 – 2

Reims – Brest 1 – 2

Clermont – Nantes 0 – 1

Racing Strasburgo – Montpellier 2 – 2

Marsiglia – Tolosa 0 – 0

Lione – Le Havre 0 – 0

La classifica della 5^ giornata di Ligue 1

Monaco 11

Brest 10

Marsiglia 9

Nizza 9

Paris Saint Germain 8

Lilla 8

Metz 8

Reims 7

Strasburgo 7

Rennes 7

Lorient 6

Le Havre 6

Tolosa 6

Montpellier 5

Nantes 5

Lione 2

Lens 1

Clermont 1

Il programma della 6^ giornata di Ligue 1

Monaco – Nizza: venerdì 22 settembre ore 21.00

Nantes – Lorient: sabato 23 settembre ore 17.00

Brest – Lione: sabato 23 settembre ore 21.00

Metz – Strasburgo: domenica 24 settembre ore 13.00

Lens – Tolosa: domenica 24 settembre ore 15.00

Le Havre – Clermont: domenica 24 settembre ore 15.00

Montpellier – Rennes: domenica 24 settembre ore 17.05

Paris Saint Germain – Marsiglia: domenica 24 settembre ore 20.45

Lilla – Reims: martedì 26 settembre ore 21.00