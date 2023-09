Il servizio di ritiro mobili usati è uno dei servizi più richiesti praticamente in tutta Italia ed è richiesto a quelle imprese di sgomberi che in realtà poi si occupano di ritirare non solo i mobili, ma anche eventualmente macchinari ingombranti, e vari elettrodomestici.

Nello specifico per quanto riguarda questo servizio di ritiro mobili lo stesso viene messo a disposizione non solo per delle proprietà residenziali e quindi parliamo di appartamenti o di villette, ma anche per locali commerciali e industriali, e pensiamo a quando magari il proprietario di un ristorante deve fare un cambio arredamento e vuole buttare via o vuole rivendere dei mobili usati che non gli piacciono più, un servizio del genere può essere un toccasana.

Praticamente questi esperti nel settore verranno a domicilio per ritirare e poi trasportare e smaltire in una struttura sicura questi mobili, mobili che poi saranno riciclati o distrutti secondo norma di legge.

Poi i motivi per i quali vogliamo far ritirare questi mobili sono tanti e anche noi magari vogliamo sostituire l'arredamento, oppure stiamo organizzando un trasloco perché ci spostiamo in un'altra casa all'interno della stessa città o addirittura in un'altra città, e giustamente abbiamo compreso che non avrebbe senso portare con noi dei mobili che ormai o sono in cattive condizioni e quindi rovinerebbero la parte estetica della nuova casa, o comunque a noi non piacciono più.

Oltre al fatto che magari la casa nuova dove andiamo è già arredata, e quindi ci sono già altri mobili di qualità, e non avrebbe senso occupare dell'altro spazio che magari nemmeno abbiamo.

Chi lavora all'interno di queste imprese nel settore praticamente ritirerà mobili di tutti i tipi quindi sia vecchi che non funzionanti che rotti o antichi, mettendoci a disposizione un personale esperto che ha una formazione e ha un'esperienza per poter portare a termine qualsiasi servizio di ritiro mobili, avendo a disposizione anche dei mezzi adeguati poi per trasportarli e smaltirli come dicevamo all'inizio.

La prima fase di qualsiasi servizio di ritiro di mobili usati è un sopralluogo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte una prima fase che sempre è molto importante di un servizio di ritiro mobili usati e più in generale di un servizio di sgomberi o di traslochi, è un sopralluogo che deve essere effettuato da parte degli esperti nel settore che verranno inviati dalla loro azienda per venire a casa nostra così che vedranno la tipologia e la quantità di mobili da eliminare, per poter organizzare un intervento efficace e rapido.

A questo punto poi ci potranno fare un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa, e noi potremmo decidere se lo stesso ci va bene o se non ci va bene, e magari vogliamo provare da altre parti.

Fermo restando che se non abbiamo un'impresa di fiducia sarebbe bene appunto farci fare vari preventivi, per capire quale ci può essere più conveniente sempre in un rapporto qualità prezzo, magari andando a controllare le varie recensioni on-line per capire come si sono trovati gli altri clienti