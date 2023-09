Cambia la stagione, ma a Nizza sono le sfumature a sottolinearlo (Foto)

Inizia l’autunno, a Nizza si stenta a crederlo: Danilo Radaelli ha scattato, tra le spiagge, il Vieux Nice, il lungomare e Cap de Nice una serie di immagini che vorrebbero traghettarci verso una nuova stagione.

Con i colori, il profumo di mare, l’animazione nei vicoli della città vecchia e i bar e ristoranti pieni che ricordano altri momenti dell’anno.

E’ la Costa Azzurra che, in ogni stagione, sa imporre le proprie sfumature che appena modificano la percezione dei colori che, come in un meraviglioso quadro, ricordano uno splendido acquerello.