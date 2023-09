Nizza, è morto “il” Partigiano Bruno Breschi

Bruno Breschi nato nel 1927 a Pisa, ha vissuto il periodo della guerra a Livorno e successivamente ha partecipato alle azioni della resistenza toscana della Brigata Matteotti oltre a contribuire alla Liberazione di Bologna.

Lavorò in Trentino e poi a Milano e circa 25 anni fa si stabilì a Nizza con sua moglie Tiziana.

Questo il ricordo scritto per Montecarlonews da Patrizia Gallo, Vice Presidente dell'ANPI Costa Azzurra:"Ci ha lasciati Bruno Breschi, ma grazie alle sue parole e ai suoi ricordi so cosa fu per lui la lotta per la sopravvivenza e quanto fosse importante poter esprimere le proprie opinioni in quel periodo buio della Storia, ma soprattutto cosa significò scegliere di lottare per la libertà.



Ci ha sempre ammoniti contro ogni forma di nazionalismo e di guerra: per lui era sempre solo importante cercare il dialogo e viaggiare per conoscere e testimoniare valori che oggi, come allora, alcuni mettono in discussione".



Per chi volesse dare l´ultimo saluto a Bruno Breschi la cerimonia laica avrà luogo mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 15 al Crematorium de Nice Chemin du Roguez a Colomars, mentre per salutare per l’ultima volta Bruno Breschi, su appuntamento al numero 0618434047, il luogo è la Maison Funeraire 29 avenue de Gairaut a Nizza.