F1. A Suzuka torna a dettar legge Verstappen, in pole davanti alle McLaren. Leclerc è quarto in griglia

La Formula 1 si risveglia dall'universo parallelo in cui sembrava finita a Singapore, non solo per la Ferrari, e a Suzuka in Giappone nelle qualifiche torna a dettar legge Max Verstappen. Il campione del mondo in carica domina fin dalla prima sessione e porta a casa una pole position schiacciante nei confronti di tutti gli altri.

La Ferrari nonostante le buone premesse del venerdì in qualifica si ritrova dietro alle McLaren che piazzano Piastri in prima fila con la Red Bull e Norris terzo. Accanto all'inglese partirà Leclerc: il monegasco, quarto, riesce a tornare davanti al compagno di squadra Sainz, sesto. In mezzo a loro l'altra Red Bull di Perez. Ma per Leclerc potrebbe arrivare una penalità in griglia per un eccesso di tempo nel Q1 nel percorrere il giro di lancio, regola introdotta da poco che comunque a Monza non costò penalità a nessuna delle due Ferrari, uniche a infrangere il tempo nell'autodromo italiano.