Lasciti testamentari, una tendenza in crescita

È in aumento il numero delle persone che hanno intenzione di predisporre un lascito testamentario o che lo hanno già fatto. Fra le persone con più di 50 anni, la quota è pari al 22%. Nel giro di soli tre anni, fra il 2018 e il 2021, la crescita è stata pari a 10 punti percentuali, come reso noto dal Comitato Testamento Solidale alla luce di una ricerca effettuata da Walden Lab. Secondo questa indagine, fra l’altro, la pandemia da coronavirus ha contribuito ad incrementare la fiducia nei confronti del non profit, con dati significativi in modo particolare fra i più giovani. In effetti, nella fascia di età compresa fra i 25 e i 34 anni, 3 persone su 5 dichiarano di aver effettuato nel corso della propria vita almeno una donazione.

La consapevolezza del testamento solidale

La ricerca ha coinvolto poco più di un migliaio di persone fra i 25 e i 75 anni di età, per un campione ritenuto rappresentativo, dal punto di vista statistico, di 40 milioni di italiani. Ebbene, in base a tale studio per i nostri connazionali non è più un oggetto misterioso il testamento solidale, vale a dire quello in cui la quota disponibile comprende un lascito a supporto di una causa benefica. In particolare, 3 italiani su 4 sanno in che cosa consiste, mentre tra gli over 60 tale consapevolezza riguarda ben l’83% delle persone. Va detto, però, che una tendenza contraria è quella relativa alla propensione a fare testamento, che è in calo.

Fare testamento: sì o no?

Il 17% degli intervistati afferma di aver già fatto testamento o comunque di essere predisposto a farlo, con un calo di 4 punti percentuali rispetto alla precedente indagine, anche se la percentuale cresce in modo significativo fra le persone che hanno più di 70 anni. D’altro canto, è in aumento anche la quota di coloro che affermano di non avere intenzione di fare testamento: più di 2 persone su 5. Fra coloro che possiedono un titolo di studio medio alto è del 27% la quota di persone che hanno intenzione di fare testamento o lo hanno già fatto.

Lascito solidale: chi lo può fare

Cliccando questo link è possibile scoprire il testamento olografo e che cos'è un lascito. È curioso, in ogni caso, sapere chi può fare un lascito solidale, almeno secondo la percezione generale. Ebbene, va detto che ci sono ancora alcuni luoghi comuni da questo punto di vista. Infatti, secondo quasi 1 intervistato su 2 il lascito può essere effettuato da coloro che non hanno eredi. Appena il 13% del campione che ha risposto pensa che il lascito solidale rappresenti un’opportunità alla portata di chiunque, al di là dello stato civile e del patrimonio. Una delle ragioni per cui ci si dimostra restii nei confronti del lascito solidale va individuata nella precarietà professionale dei figli, che viene avvertita in maniera ancora più spiccata tra coloro che hanno più di 70 anni. Un terzo degli intervistati ammette, molto semplicemente, di voler privilegiare i propri eredi, e anche in questo caso il tasso aumenta fra gli over 70.

I dubbi a proposito del lascito solidale

Sempre un terzo degli italiani dichiara di non avere molta fiducia a proposito del modo in cui il denaro verrebbe impiegato. Una persona su cinque, invece, confessa di non essere interessato a effettuare una donazione per qualcosa che, per evidenti ragioni, non potrà vedere; un timore che, per paradosso, viene percepito in misura inferiore dagli over 70. Infine, un italiano su dieci teme che il lascito solidale potrebbe suscitare dei malumori o dei dissidi in ambito familiare.