Al Grimaldi Forum c'è "Elevate Monte-Carlo", evento sull'impatto ambientale e sociale dell'esplorazione spaziale umana

Appuntamento importante nel cuore del Principato di Monaco, dal 17 al 19 ottobre prossimi al Grimadli Forum, incentrato sull'impatto ambientale e sociale dell'esplorazione spaziale da parte dell'uomo.

L'evento riunirà le menti più brillanti e i leader dell'industria spaziale per tre giorni di conferenze, panel di discussione e incredibili opportunità di networking.

Dall'esplorazione spaziale commerciale al turismo spaziale, dall'estrazione di asteroidi alla colonizzazione dello spazio lontano, la Conferenza ELEVATE MONTE-CARLO coprirà tutti gli aspetti di questa nuova era di scoperte spaziali.

"La conferenza di quest'anno spinge i confini della sostenibilità, introducendo una missione pionieristica per liberare l'orbita terrestre dai detriti, garantendo un quartiere celeste più sicuro per le generazioni future - dice l'organizzatore Zsolt Szemerszky -. Inoltre, in una prima mondiale, mostreremo come il genere umano può ora produrre cibo senza forzare le risorse della Terra: "Food Out of Thin Air".