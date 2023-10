Plagiocefalia: un problema che può colpire i neonati

La genitorialità è un viaggio gioioso pieno di momenti preziosi e traguardi importanti. Ma, come ogni percorso, può comportare dei problemi e non sempre si hanno tutte le conoscenze per risolverli. I bambini piccoli si possono ammalare frequentemente ed è opportuno capire come comportarsi, in base alla situazione. Una condizione che può colpire i neonati è la plagiocefalia, non a caso esistono dei cuscini per plagiocefalia per neonato, specifici per questo disturbo. In questo articolo approfondiremo cos'è la plagiocefalia, i problemi che può comportare e, soprattutto, come evitarla.

Cos'è la plagiocefalia

La plagiocefalia, un termine che può sembrare intimidatorio, è una condizione che influenza la forma del cranio di un neonato. Per dirla semplicemente, è una deformazione della testa. Questa condizione si verifica tipicamente durante i primi mesi di vita del bambino, quando il cranio è ancora morbido e malleabile. La causa principale della plagiocefalia nel neonato è spesso legata alla posizione in cui dorme. Dato che si consiglia ai neonati di dormire sulla schiena per ridurre il rischio di sindrome della morte improvvisa infantile (SIDS), essi tendono a trascorrere una notevole quantità di tempo sdraiati sulla schiena. Questa pressione prolungata su una parte del cranio può portare ad una forma della testa irregolare, con conseguente plagiocefalia.

Il termine stesso “plagiocefalia” può essere scomposto per comprenderne il significato. Dal greco "plagios" vuol dire "obliquo", mentre "chefale" significa “testa”. Pertanto, la plagiocefalia è caratterizzata da una forma obliqua o inclinata della testa del bambino. È essenziale capire che la plagiocefalia è una condizione relativamente comune, non c’è bisogno di preoccuparsi eccessivamente. Molti neonati sperimentano un certo grado di asimmetria della testa e, nella maggior parte dei casi, si tratta di un problema lieve e temporaneo. Tuttavia, è comunque fondamentale affrontarlo tempestivamente per prevenire potenziali complicazioni.

Quali problemi può portare la plagiocefalia

La plagiocefalia nel neonato, pur non essendo pericolosa per la vita, può porre una serie di problemi, sia estetici che funzionali, se lasciata irrisolta. Ecco alcuni dei problemi associati a questa condizione:

Asimmetria facciale: l'effetto più evidente della plagiocefalia è l'asimmetria facciale. Quando un lato della testa del bambino si appiattisce, i lineamenti del viso possono apparire irregolari. Ciò può includere differenze nell’allineamento degli occhi e delle orecchie e asimmetria della mascella.

Ritardi dello sviluppo: nei casi più gravi, la plagiocefalia non trattata può potenzialmente portare a ritardi dello sviluppo. Una testa deforme può influenzare le capacità motorie del bambino e ostacolare la sua capacità di raggiungere traguardi dello sviluppo come rotolarsi e sedersi.

Problemi di autostima: man mano che i bambini crescono, gli effetti della plagiocefalia possono diventare fonte di problemi di autostima. Le interazioni tra pari e l’immagine di sé possono essere influenzate da una notevole asimmetria facciale.

Problemi dentali: in alcuni casi, la plagiocefalia può anche influenzare lo sviluppo dei denti di un bambino e l'allineamento del morso, portando a potenziali problemi dentali più avanti nella vita.

Molti bambini affetti da plagiocefalia non presentano queste gravi complicazioni. Infatti, la maggior parte dei casi sono lievi e possono essere corretti con interventi appropriati. L’importante è affrontare tempestivamente il problema per evitare che peggiori.

Come si può evitare

Prevenire la plagiocefalia non è sempre possibile, ma ci sono diverse misure proattive che i genitori possono intraprendere per ridurre il rischio e minimizzarne l’impatto:

Tempo a pancia in giù: quando il tuo bambino è sveglio e supervisionato, fai in modo che stia del tempo a pancia in giù. Questo aiuta ad alleviare la pressione sulla parte posteriore della testa e promuove la forza del collo e della parte superiore del corpo.

Cambia la posizione del sonno: sebbene sia fondamentale che i bambini dormano sulla schiena per ridurre il rischio di SIDS, puoi variare la posizione della testa. Alterna la direzione in cui è rivolto il tuo bambino nella culla.

Usa l'attrezzatura per bambini con parsimonia: limita il tempo che il tuo bambino trascorre su altalene e seggiolini per auto, poiché questi possono contribuire a una pressione prolungata su una parte del cranio.

Consulta un medico o uno specialista: se noti segni di plagiocefalia, come una testa costantemente deforme o un'asimmetria facciale, consulta il tuo pediatra o un terapista specializzato. Possono fornire indicazioni e raccomandare trattamenti se necessario.

Conclusione

Comprendere condizioni come la plagiocefalia nel neonato e adottare misure per prevenirle e affrontarle è fondamentale per un genitore. La plagiocefalia è una condizione comune che può essere gestita e trattata con un intervento precoce. Se trattata in tempo e con i giusti mezzi, si potranno evitare gli effetti negativi che essa può provocare a lungo termine. Tutti i genitori dovrebbero essere informati sull’argomento per saper affrontare al meglio la plagiocefalia: condividi questo articolo con altri genitori per diffondere la consapevolezza.