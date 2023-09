Mentone, più di 500 persone al pranzo della festa patronale di Saint-Michel

Come consuetudine l'ultima domenica di settembre, la Città e la popolazione hanno reso omaggio al santo patrono di Mentone celebrando la festa patronale di Saint-Michel.

Solenne e festosa, le celebrazioni sono iniziate nella Basilica di Saint-Michel Arcangelo alla presenza di numerosi politici e fedeli, tra cui il sindaco Yves Juhel.

Messa, processione, discorsi e pranzo hanno scandito le celebrazioni, animate dall'organista Dominique-Philippe Baudet, dall'orchestra armonica La Garde, dal coro degli Anciens de La Garde e Place du Cap, dal gruppo folk La Capeline, dal coro Soli Deo Gloria, il coro giovanile di La Villa Blanche e la Confraternita dell'Etichetta.

Il "veau tigré de Corse à la broche" ha deliziato ancora una volta più di 500 ospiti sulla spianata Francis-Palmero.

L'occasione per il sindaco e padre Régis Peillon, rettore della basilica, di salutare il sergente maggiore Maryan Petitjean, ex membro delle forze speciali delle truppe di marina e ferito in operazioni esterne. Il militare soggiorna a Mentone per una settimana su iniziativa dell'ULACM e di diverse associazioni patriottiche mentonesi.