Gioco d’azzardo, come riuscire a smettere tornando alla vita prima della dipendenza

Purtroppo è possibile scivolare dalla semplice passione per il gioco d'azzardo alla ludopatia. Questa dipendenza crea una voragine che inghiotte non solo denaro, demolisce il benessere psicologico, rubando tempo alle relazioni e ai propri cari. Ma se si cade in questo baratro, è possibile per caso tornare alla normalità e alla vita precedente? La cosa è possibile, ora scopriamo come capire se si soffre di questa patologia e le sue possibili cure.

Il rischio della dipendenza, quali sono i segnali da riconoscere?

Il gioco d'azzardo come detto può farci cadere in una spirale pericolosa. Complice il sempre più facile accesso anche per mezzo dei nostri smartphone, il fascino e l’innegabile attrazione, le facili promesse di vincite sicure, possono portarci dal semplice passatempo al rischio di dipendenza.

Ci sono svariati segnali che possono permetterci di capire se siamo caduti nella dipendenza da gioco d’azzardo. Per prima cosa si deve analizzare il proprio comportamento, cogliendo alcune tipicità della dipendenza che non vanno sottovalutate:

Pensare di continuo al gioco d’azzardo, anche quando non si sta giocando.

Attendere con ansia le ultime estrazioni in TV oppure su Risultatilotto.com

L’irragionevole e continuo aumento delle somme scommesse, nella speranza di riuscire a recuperare le perdite.

Numerosi tentativi di smettere senza però avere successo.

Sentirsi inquieti o irritabili quando si cerca di ridurre o addirittura smettere di giocare.

Togliere tempo alle nostre attività sociali, lavorative o ricreative per giocare.

Come potersi lasciare alle spalle la dipendenza: strategie e passi da compiere

Uscire dalla dipendenza si può, si ha bisogno di determinazione, supporto giusto, compiendo alcuni passi.

Ammetti di avere un problema. Sicuramente non è semplice, anzi, spesso per molti è la parte più difficile. Il solo modo per liberarsi di questa dipendenza è riconoscere la realtà del problema, iniziando a lavorare per risolverlo.

Cercare aiuto è un altro passo fondamentale, perché si deve sapere di non essere soli in questa battaglia. Esistono infatti numerose organizzazioni e gruppi che danno supporto a chi desidera liberarsi dalla dipendenza dal gioco. Inoltre rivolgersi ad un professionista o un consigliere specializzato può fare la differenza.

Devi evitare tutte le tentazioni, non frequentando i luoghi dove si gioca d’azzardo o eliminare le situazioni che possono buttarci nuovamente nella dipendenza un esempio dei luoghi da evitare possono essere casinò, sale da gioco, siti web di scommesse oppure non seguire i risultati continuamente di superenalotto oppure del lotto.

Riuscire a sostituire il gioco con altre attività che ci possono riempire la vita. Potrebbe essere un hobby, attività sportiva, arts and crafts, leggere, dedicarti all’arte…la cosa importante è trovare qualcosa che ti piace davvero.

Tieni a mente quali sono le conseguenze della dipendenza. Infatti ogni volta che senti l'impulso di giocare rischiando di cadere in tentazione, pensa alle conseguenze negative che il gioco compulsivo ha portato nella tua vita. Tutto questo può aiutarti a resistere alla tentazione.

Il lungo cammino per ritornare ad una vita normale

Come detto il cammino sarà lungo e richiederà moltissima determinazione. Nonostante questo, si può garantire la guarigione dal gioco d'azzardo compulsivo anche se è bene ricordare che non si tratta di un traguardo facile.

Oltre alla determinazione ed impegno, ci si può appoggiare all’aiuto di professionisti che potranno darci il sostegno giusto, suggerendo le più adeguate strategie per agire. In questo modo si riuscirà a tornare ad avere una vita normale, lontano dai falsi sogni di ricchezza e dalle luci abbaglianti delle slot machine.