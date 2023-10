Si avvicina la nuova stagione dei Ballets de Monte-Carlo: ecco il programma

Sarà il Monaco Dance Forum ad inaugurare la nuova stagione dei Balletti di Monte-Carlo, a cura del direttore Jean-Christophe Maillot. Anche quest'anno il Festival intende far scoprire forme di danza fuori dall'ordinario.

Da due anni i Balletti di Monte-Carlo danno visibilità al lavoro di queste compagnie, in particolare in occasione dell'ultima edizione della F(ê)tes de la danse. Durante questa manifestazione, che ha riunito più di 20.000 persone nella Piazza del Casinò lo scorso luglio, gli spettatori hanno potuto avere un assaggio della creazione «Sol Invictus» di Hervé Koubi e dei suoi ballerini di Hip-Hop.

La coproduzione del Monaco Dance Forum sarà presentata integralmente il 15 e 16 dicembre 2023 al Grimaldi Forum.

Parallelamente alla sua programmazione, il Monaco Dance Forum proporrà, come al solito, workshop, performance e una proiezione del mitico «Carmen Jones» di Otto Preminger (realizzata in collaborazione con l'Istituto audiovisivo di Monaco).

Dal 20 al 23 dicembre 2023 si terrà un grande evento artistico di fine anno: nell'ambito delle Celebrazioni del Centenario di S.A.S Le Prince Rainier III, Jean-Christophe Maillot proporrà la sua nuova creazione «L'Enfant et les Sortilèges».

240 artisti saranno riuniti sul palco al Grimaldi Forum per dare corpo ad un grandioso spettacolo con i Balletti di Monte-Carlo, l'Orchestra Filarmonica, i Cori dell'Opera di Monte-CarloCarlo, un'accademia di giovani cantanti creata appositamente per questa occasione da Cecilia Bartoli, e infine Il coro dei bambini dell'Accademia Rainier III.

Creato da Ravel nel 1925 a Monte-Carlo su un libretto di Colette (di cui quest'anno si festeggiano i 150 anni), L'Enfant et les sortilèges era una delle opere preferite di S.A.S. il Principe Ranieri III.

Nel 1992, Jean-Christophe Maillot ne consegna una prima versione e incontra il Principe Sovrano che loda il suo lavoro.

Trent'anni dopo, il coreografo ritorna con una nuova creazione alla scenografia ambiziosa che sfrutta tutto il potenziale narrativo di questo gigantesco musical prima dell'ora immaginata da Ravel.

Jean-Christophe Maillot segue i 21 quadri che si susseguono ad un ritmo sostenuto per raccontare le avventure di un bambino capriccioso che vede gli oggetti e gli animali che maltrattano prendere vita e vendicarsi.

Prima di svelare questa creazione fuori dal comune, Les Ballets de Monte-Carlo eseguirà Il valzer di George Balanchine: un ritorno alle origini per questo balletto eseguito 20 anni fa e di cui il principe Ranieri III, grande amatore di Ravel, era appassionato.

Amico della Principessa Grace Kelly e del Principe Ranieri III, Balanchine ha creato nel Principato di Monaco un vero e proprio laboratorio artistico.

Dal 30 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024, Johan Inger prenderà il testimone con il suo balletto Carmen interpretato dai Balletti di Monte-Carlo.

La sua rilettura di questo capolavoro è stata unanimemente acclamata e ha ottenuto nel 2016 un «Benois de la danse».

Per questo prestigioso appuntamento coreografico e musicale, i ballerini saranno nuovamente accompagnati dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo.

Dal 24 al 28 aprile 2024, I Balletti di Monte-Carlo torneranno da due tournée al Grimaldi Forum per una serata sulle punte diversa dalle altre: «To the Point(e)».

Interpreteranno tre opere che sfruttano il potenziale di questi ballerini di formazione accademica tenendo d'occhio la modernità.

Nella stessa serata, gli spettatori potranno vedere «Within the Golden Hour» di Christopher Wheeldon, «Verso un Paese Saggio» di Jean-Christophe Maillot e «Autodance» di Sharon Eyal.

Desiderosa di confrontare il suo repertorio con una compagnia che padroneggia il lavoro sulle punte, la coreografa israeliana riprenderà questo pezzo del 2018 per proporne una nuova versione che tenga conto della singolarità della compagnia.

L'anno si concluderà con il tradizionale Gala dell'Accademia Princesse Grace il 21 e 22 giugno 2024 alla Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo.

Questo momento tanto atteso dal pubblico è l'occasione per misurare la portata del talento di questi giovani ballerini che integreranno nel prossimo futuro una grande compagnia internazionale.

Come sempre, i Balletti di Monte-Carlo saranno gran parte dell'anno in tournée.

La stagione 2023-2024 si annuncia come una delle più intense che la Compagnia abbia conosciuto. In Asia, Europa e Nord America, I Balletti di Monte-Carlo presenteranno il repertorio di Jean-Christophe Maillot che ha fatto di questa compagnia un ambasciatore culturale del Principato di Monaco in tutto il mondo.

Maggiori dettagli della stagione su: balletsdemontecarlo.com

Disponibili biglietti a tariffe vantaggiose: 31€ nella categoria 1 (invece di 39€) e 26€ nella categoria 2 (invece di 34€). Prevendita valida fino al 9 ottobre 2023 (apertura della biglietteria alle tariffe abituali il 10 ottobre 2023).