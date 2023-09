Roquebrune Cap-Martin, la città si mobilita per la lotta contro il cancro al seno

In occasione dell'appuntamento annuale con «Ottobre rosa», Roquebrune si prepara ad assumere il colore simbolico che incarna la speranza e la solidarietà nella lotta contro il cancro al seno.

Sono previsti tanti eventi, tra i quali una serata di beneficenza organizzata il 19 ottobre in collaborazione con Les Bains du Cap e la Lega contro il Cancro, ma anche la giornata dedicata alla sensibilizzazione sui rischi di cancro al seno che si svolgerà il prossimo 20 ottobre.

Ogni anno Ottobre Rosa, la campagna d'informazione nazionale per sensibilizzare la popolazione sullo screening del cancro al seno che colpisce quasi una donna su 8, segna l'inizio dell'autunno.

In Francia vengono rilevati circa 58.500 nuovi casi all'anno. Nel 60% dei casi, il cancro può essere curato se diagnosticato in tempo. È in quest'ottica che la città di Roquebrune-Cap-Martin, attraverso il suo Centro Comunale di Azione Sociale, si associa a questa azione nazionale proponendo una serie di azioni sul territorio volte a informare e a fare prevenzione intorno al cancro al seno.

La città si veste di rosa per sensibilizzare sui rischi del cancro al seno

Per tutto il mese, la spianata Jean-Gioan, il Castello e il Forte di Cap-Martin si adornano di rosa. Parallelamente, gli agenti del comune indosseranno un nastro rosa che sarà anche messo a disposizione della popolazione nei vari punti di accoglienza del pubblico per sensibilizzare sui rischi di cancro al seno. Un arco di fiori rosa decorerà anche la facciata del municipio, sempre con l'obiettivo di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone a questa manifestazione.

Una serata rosa per raccogliere fondi

Il CCAS di Roquebrune-Cap-Martin si associa al centro acquatico Les Bains du Cap e alla Lega contro il Cancro per una serata caritatevole giovedì 19 ottobre dalle 19.30 alle 22.30 ai Bains du Cap. In programma: stand d'informazione e di sensibilizzazione, animazioni, buffet...

Prezzo: 25€. Tutti i profitti saranno devoluti alla Lega contro il Cancro.

Informazione e sensibilizzazione, il programma del 20 ottobre

Venerdì 20 ottobre dalle 14.00 alle 17.00 nella piazza del mercato Carnolès, il CCAS organizzerà una manifestazione con vari stand di sensibilizzazione e informazione sulla lotta contro il cancro al seno.

Parallelamente, l'azione «fuori le mura», in collaborazione con l'OPAH, proporrà diverse animazioni alla popolazione per far scoprire i servizi del CCAS: Stand ludici e interattivi, Ateliers animation seniors con dimostrazione di Taï Chi, scoperta dei laboratori di memoria del CCAS con una psicologa. Ancora, stand di degustazione e numerosi premi n palio.