Entro il 2040 il 78% dei monegaschi avrà a disposizione un alloggio demaniale

Dopo essere stata comunicato al Governo principesco e presentato al Consiglio Nazionale, l'Istituto Monegasco di Statistica e degli Studi Economici ha pubblicato ieri, mercoledì 27 settembre, lo studio sugli alloggi demaniali e le loro necessità entro il 2040.

Questo studio ha lo scopo di fornire degli elementi numerici che permettano di comprendere la questione dell'alloggio demaniale e di stimarne il fabbisogno futuro in funzione dell'evoluzione della popolazione di nazionalità monegasca e delle capacità attuali e programmate.

Lo studio è stato realizzato dall'IMSEE, in continuità con quelle effettuate nel 2012 e 2017 su richiesta del Governo.

Per effettuare l'analisi, l'IMSEE ha raccolto dati statistici dal Demanio, dalla Direzione dell'Abirìtazione, dalla Direzione della Prospettiva dell'Urbanistica e della Mobilità e dai Servizi del Comune. Sono stati utilizzati anche i dati del censimento della popolazione effettuato nel 2016.

L'IMSEE ha realizzato per questo studio una nuova proiezione della popolazione dei cittadini monegaschi secondo il metodo detto «delle componenti», che consiste nel proiettare la popolazione età per età e anno per anno, aggiungendo le nascite, le naturalizzazioni con Ordinanza Sovrana, le acquisizioni della nazionalità per matrimonio e la cancellazione dei decessi.

Questa proiezione tiene conto dell'ultima modifica della legge sull'acquisizione della cittadinanza per matrimonio (durata estesa da 10 a 20 anni per i matrimoni celebrati a partire da luglio 2022). Per esempio, la popolazione al 2040 è stimata in 10.660 Monegaschi, ossia quasi 1.000 persone in più in 18 anni.

Il parco demaniale, comprese le consegne previste dal 2023 al 2027 (715 alloggi) e le operazioni previste dal PNLM a partire dal 2028 al 2033 (612 appartamenti supplementari), permetterà di alloggiare entro il 2040 il 78 % dei monegaschi, percentuale superiore all'obiettivo del 75 % fissato dal piano, superando così 183 alloggi.