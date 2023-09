Le associazioni riprendono la loro attività: il “Potager de la Fantaisie” scalda i motori

Dopo la pausa estiva, è tornato sul campo, di tutta lena, “Le Potager de la Fantaisie”, associazione di Saint Isidore, a Nizza, che si distingue per una serie di iniziative ad ampio raggio: incontri culturali, laboratori creativi, conferenze, giornate della memoria e del ricordo.



Si tratta di una delle tante associazioni che rendono viva la città di Nizza, che rappresentano la parte più sensibile della città: il loro numero è superiore a 250 e si occupano di tutto, dal tempo libero alla cultura, dallo sport all’assistenza.

Il programma per i prossimi mesi è quanto mai ricco ed interessante, al punto da coinvolgere anche chi non vive a Saint Isidore, località per altro facilmente raggiungibile con il tram, utilizzando la Ligne 3.



L’associazione, presieduta da Patrizia Gallo, ha in programma, a partire dal 3 ottobre 2023, quando verranno ufficialmente riaperti i battenti, una serie di attività.

Stages di danza, visite guidate, spettacoli teatrali, approfondimenti culturali, Capoeira, camminate in compagnia di almeno cinquemila passi: insomma non vi è che l’imbarazzo della scelta.

Per saperne di più l’appuntamento è per martedì 3 ottobre 2023 dalle ore 14 alle 17 in Boulevard des Jardiniers 136 a Nice – Saint Isidore. Per informazioni il numero telefonico è 07 82 71 56 44 e l’indirizzo mail lepotagerdelaphantasie@yahoo.com