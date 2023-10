Cuneo, al via il secondo fine settimana del Paulaner Oktoberfest 2023

Con il taglio del nastro e l’apertura della prima botte ha preso il via, lo scorso fine settimana, il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 che resterà aperto fino all’8 ottobre presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, frazione di San Rocco Castagnaretta).



Per il secondo week end di apertura, da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre, sono diversi gli appuntamenti programmati dalla Sidevents: dalla presentazione della prima squadra della Honda Olivero San Bernardo Cuneo, alla Santa Messa, passando per la tribute band degli 883, i fuochi d’artificio in onore del Santo Patrono di Cuneo, il raduno degli Hells Angel e dei mezzi americani del F.O.A.M. Club e tantissimi spettacoli musicali per appassionare e far cantare gli spettatori presenti.



Il padiglione del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 apre al pubblico, con ingresso libero e senza obbligo di prenotazione, il giovedì e il venerdì alle 18 e il sabato e la domenica alle 11 del mattino, offrendo la possibilità di brindare con la birra Paulaner e gustare il cibo cucinato fresco in giornata.



Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it.





Venerdì 29 settembre, la serata del garden sarà scaldata dal dj set di Alessandro Schiffer a cui seguirà la TNT Party Band che ripercorrerà i grandi successi anni ’70, ’80 e ’90, mentre nel padiglione principale prima si esibiranno i Kuni Kumpel e in serata gli Elemento 90 ricorderanno i mitici anni ’90.



Sabato 30 settembre arriveranno i bikers Hells Angel e i mezzi americani del F.O.A.M. Club: il motoraduno che durerà dal pomeriggio a tarda sera. Sul palco del garden, nel tardo pomeriggio, The Oldests Blues Band proporranno un mix di blues, rock, funk e rhythm’n’blues, mentre in prima serata dj Reghe’n’rolla scalderà la pista per lasciare spazio ai grandi classici e alle ballate più note del rock con i Borderline. Nel padiglione principale, l’intrattenimento prenderà il via all’ora di cena con i brindisi benaugurali bavaresi dei Kuni Kumpel, per poi scatenarsi con l’entusiasmante show della cover band ABCD Band.



Domenica 1° ottobre alle ore 10,30, presso l’area Garden, come da tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera si svolgerà la Santa Messa. A pranzo e a cena è prevista sul palco principale la presenza fissa dei Kuni Kumpel, che inviteranno i partecipanti a brindare al ritmo dei brani tipici dell’Oktoberfest. L’area garden invece sarà dedicata alle “Original Songs – Inediti”, un’esibizione di brani inediti di vario genere musicale di cantautori e band emergenti della Palcoscenico Performing Arts; a seguire il dj set di Alessandro Schiffer.