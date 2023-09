Anno record per il turismo del Principato: la Société des Bains de Mer chiude con un utile di 72.2 milioni di euro

Ad otto mesi dal suo insediamento il nuovo presidente della Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri ha fatto il punto sulla maggiore società di affari monegasca, che vanta tra il suo patrimonio le più importanti attività ricettive e commerciali del Principato.

Parlando agli azionisti durante l'assemblea ordinaria volta ad approvare i conti dell'esercizio 2022/2023, Valeri ha tracciato un bilancio estremamente positivo: il migliore degli ultimi 160 anni.



Con un fatturato di 667 milioni di euro, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente, il bilancio segna un anno record per il turismo nel Principato, che spazza via del tutto le complicate stagioni del Covid ma anche post pandemia.



A testimoniarlo, l'utile di 72,2 milioni di euro fatto registrare dalla SBM. A questo va aggiunto ul profitto di 813,5 milioni di euro generato dalla vendita delle azioni Betclic Everest Group, che segnano l'esercizio 2022/2023 come strepitoso.



Di conseguenza, il valore delle azioni SBM in borsa è aumentato del 30% in un anno, generando un dividendo al rialzo per gli azionisti.