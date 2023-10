Domani escursione “tutta al femminile” sulle strade della Costa Azzurra

Il Club Métropole Nice Côte d'Azur Sports organizza un'escursione ciclistica 100% femminile: l’appuntamento per tutte è per domani, sabato 30 settembre alle ore 8, al Monument du Centenaire, nel punto dove la Promenade des Anglais si trasforma in Quai des Etats Unis.





Per circa 67 chilometri , con un dislivello di 940 metri, le partecipanti si lanceranno dalla Promenade des Anglais per raggiungere la Basse corniche fino a Cap d'Ail, poi verso la Moyenne corniche per lambire Monaco, Roquebrune Cap Martin e Menton dove una pausa caffè sarà offerta dal club. Infine, ritorno a Nizza attraverso la Grande corniche passando per La Turbie.



Tutte le donne possono registrarsi gratuitamente inviando una mail a metropolenicecotedazursports@gmail.com specificando il loro nome, cognome, e-mail e cellulare.