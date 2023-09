L'alta gioielleria a Sanremo firmata da Davide Currado

L’alta gioielleria a Sanremo. La collezione di alta gioielleria firmata da Davide Currado, proprietario e designer del brand, ha recentemente accolto una nuova creazione.

Per realizzare questo anello, ci spiega l’ideatore, la decisione è stata quella di elevare il grado di esclusività ad un livello successivo, utilizzando gemme rarissime, difficilmente reperibili nel mercato globale anche per un’azienda come la nostra radicata nel settore da oltre 30 anni con relazioni commerciali in tutto il mondo. Il centro di questo incantevole fiore accoglie un diamante rosa (purple-pink) taglio a cuore, certificato GIA.

Negli ultimi decenni, l’attenzione per i diamanti rosa, da parte dei collezionisti più esperti, ha subito una notevole crescita. Nel 2020 la chiusura del più famoso sito estrattivo, la miniera di Argyle in Australia, ha fornito un nuovo impulso dando vita ad una vera a propria caccia alla scintillante gemma rosa.

I petali si compongono di sei tormaline Paraiba, ciascuna certificata da Lotus, di un vivido color turchese. Scoperta per la prima volta nel 1989 nel omonimo stato brasiliano, da cui prende il nome, deve le sue vivaci tonalità di verde-azzurro alla sua composizione chimica singolare. La presenza del rame e del manganese, all’interno del suo reticolo cristallino, dona un magnetico bagliore che permette alla gemma di risultare particolarmente brillante anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Ad oggi, la produzione di gemme di qualità è estremamente limitata, l’elevata richiesta e la scarsa disponibilità non fa che accrescere la sua valutazione.

Quanto tempo ha richiesto la realizzazione del gioiello?

Per il processo di creazione di un gioiello del genere non è possibile stabilire con precisione il tempo impiegato per la realizzazione.

Ogni progetto presenta delle sfide, la complicanza in questo caso in particolare è la calibrazione del colore e la ricerca della forma per la tipologia di gemme che compongono l’anello.

Questo processo richiede l’analisi di centinaia di esemplari e trattandosi di gemme non disponibili in grande quantità sul mercato, la sola ricerca può durare mesi o addirittura anni.

Inoltre, dedichiamo una particolare attenzione alla tutela dell’acquirente corredando, tutte le pietre presenti nelle creazioni più importanti, di certificati gemmologici dei più autorevoli istituti a livello mondiale.

In questo particolare caso il corredo dedicato a questa creazione si compone di ben 8 certificazioni.

Il futuro?

La nostra visione nello svolgere questo lavoro è rimasta invariata dal giorno “0”, viaggiamo per il mondo in cerca delle gemme più sensazioni per fornire al cliente la vera esclusività dell’alta gioielleria, creata artigianalmente a Valenza, in unico esemplare.

Per maggiori informazioni, Vi lasciamo in calce i recapiti per fissare un appuntamento e visitare la boutique, a Voi più vicina, che ospita le collezioni da sogno firmate Davide Currado.

Sanremo (boutique): Via Matteotti, 35 18038 – Mail: sanremo@davidecurrado.it

Valenza (sede produttiva): Via Trento, 3 15048 – Mail: info@davidecurrado.it

Courmayeur (boutique): Via Roma, 95 11013 – Mail: courmayeur@davidecurrado.it