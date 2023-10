Vence, le realtà nella mostra “Adrien M & Claire B, voir l’invisible” (Foto)

Dopo il successo della mostra Empathie de Scénocosme dello scorso anno, il Musée de Vence continua il suo ciclo dedicato alle arti digitali con “Adrien M & Claire B, voir l’invisible”





Adrien M & Claire B, voir l’invisible- ©AdrienMClaireB

La mostra “Voir l'invisible” è un viaggio nel mondo di Adrien M & Claire B che si snoda sui due piani del museo di Vence così come in una caccia al tesoro in città.

Le loro strutture combinano realtà accresciuta, realtà virtuale, illusioni olografiche e proiezioni video immersive.

Artisti multidisciplinari

Nata nel 2011 da Claire Bardainne e Adrien Mondot, la società Adrien M & Claire B crea forme all'incrocio tra arti visive e performative. I loro spettacoli e le loro strutture pongono il corpo al centro delle immagini e combinano artigianato e dispositivi digitali, con lo sviluppo su misura di strumenti informatici.

Adrien M & Claire B, voir l’invisible ©AdrienM&ClaireB

Insieme, mettono in discussione il vivere e il movimento nelle sue molteplici risonanze con la creazione grafica e digitale. Ne emerge un linguaggio poetico visivo, che associa immaginario, reale e virtuale, portando infinite prospettive di esplorazione.