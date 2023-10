Il Crédit Municipal de Nice abbassa i tassi d’interesse: un aiuto per combattere l’inflazione

L'inflazione e il calo del potere d'acquisto delle famiglie in Francia, si fanno sentire pesantemente ed a Nizza si cerca di porre riparo, almeno nelle situazioni di emergenza.

Il Crédit Municipal de Nice, presieduto da Christian Estrosi, ha deciso di abbassare i tassi di interesse per i prestiti su pegno.



A partire da oggi, i prestiti fino a 125 euro saranno concessi senza interessi. Solo un diritto fisso dell'1 % del capitale preso a prestito sarà dovuto ogni semestre.



I prestiti compresi tra 126 euro e 3000 euro beneficeranno di un tasso mensile migliore, che scende dallo 0,85% allo 0,80%.



Grazie a questa decisione, quanti devono affrontare una spesa imprevista o devono far fronte ad un repentino bisogno di denaro, potranno beneficiare di migliori condizioni di credito.



Il prestito su pegno, che consiste nel lasciare un oggetto in pegno contro una somma di denaro che vi viene consegnata immediatamente e senza formalità preliminari: è una soluzione finanziaria semplice, rapida e accessibile a tutti senza condizioni di reddito.



Abbassando i tassi d'interesse per i prestiti su pegno, il Crédit Municipal de Nice prosegue la sua missione sociale. In effetti, il prestito medio al credito comunale di Nizza ammonta a circa 970 euro. Questa misura mirata alla riduzione dei tassi d'interesse si rivolge al maggior numero possibile di persone.