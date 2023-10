Monaco, Rémy Rolland in visita ai nuovi locali di La Poste Monte-Carlo di Palazzo della Scala

Era accompagnato dalla Sig.ra Lara TERLIZZI-ENZA, Direttore dell'Ufficio delle Emissioni di Francobolli, del Sig. Anthony DE SEVELINGES, Capo del Servizio di Manutenzione degli Edifici Pubblici, del Sig. Frank FEURRA, Direttore della Posta di Monaco e di personalità monegaschi.

I lavori hanno riguardato l'area clienti e l'area di lavoro su una superficie di 230 m². La ristrutturazione aveva lo scopo di migliorare la luce, l'acustica e rendere ottimale l'ergonomia della zona sportelli. Oggi l'ufficio postale della Scala dispone di una reception totalmente rivista, che comprende anche uno sportello per le persone a mobilità ridotta. Lo stabilimento è ora dotato di porte automatiche che facilitano l'accesso a tutti.

Anche la disposizione dell'ufficio è stata completamente rivista con uno spazio notevole per l'accoglienza degli utenti e per i lavoratori della Posta di Monaco. L'ufficio principale di Monte Carlo (Palazzo della Scala) accoglie in media 250 clienti al giorno.