Monegasco di nascita, cresciuto a Mentone: Alex Giarratano, un campione di reining

Alexandre Giarratano, originario di Mentone, è stato selezionato tra i dieci migliori cavalieri di reining francesi (montagna western competitiva) per partecipare ai campionati del mondo che si sono svolti in Svizzera a luglio.

Con The Electric Bandit, il suo stallone riproduttore, ha vinto il 2° posto nella categoria amatori senior. Una bella soddisfazione per fantino e cavallo che gareggiano insieme solo dalla fine del 2022. Nato nel 1992 a Monaco, Alexandre è cresciuto a Mentone prima di partire per Tolosa per diventare apprendista alla scuola di mascalcia.

Il suo sogno da quando aveva sei anni: “ La mascalcia è la mia vita, il reining è un vero piacere ”, confida l'appassionato trentenne che monta da sempre.

Ha iniziato da giovanissimo: sua madre è un'appassionata di equitazione e dal 2005 Alexandre è salito ogni anno sul podio: campione regionale, campione francese e oggi vice campione mondiale amatoriale individuale.

Un track record che desidera ampliare: il cavallo e il cavaliere stanno attualmente partecipando ai campionati francesi prima di continuare con la competizione internazionale Equita Lyon.

Da due anni risiede a Sospel, dove ha creato il proprio allevamento di Quarter horse. Sempre sostenuto dai genitori, l'appassionato di monta western dallo sguardo deciso è oggi sposato e padre.