Siti Storici dei Grimaldi, il Principe Alberto II cittadino onorario di Taurianova

Nell'ambito dei suoi regolari spostamenti in territori storicamente legati alla dinastia della Famiglia Grimaldi, S.A.S. il Principe Alberto II si è recato martedì 3 ottobre in tarda mattinata a Taurianova, cittadina della provincia di Reggio Calabria nell'Italia del Sud.

Al Suo arrivo, il Principe accolto dal sindaco della città, Rocco Biasi, ha scoperto il cartello segnaletico di appartenenza alla rete dei «Siti storici Grimaldi di Monaco».

Poi, dopo aver camminato per le strade e i vicoli della città per incontrare la numerosa popolazione che lo ha accolto, il Sovrano si è diretto verso il Municipio dove ha inaugurato una targa commemorativa della visita. Gli è stata poi consegnata la cittadinanza onoraria in presenza delle più alte autorità della regione.

Il corteo principesco ha proseguito il suo percorso a piedi per recarsi al «Palazzo Contestabile», monumento storico della città. Il Principe ha potuto visitare il palazzo risalente al XVIII secolo che appartiene alla famiglia Contestabile.

La giornata si è conclusa con una cena offerta da S.A.S. il Principe ai Sindaci di Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Seminara (altri due paesi che Alberto II visiterà)e alle autorità locali e regionali per ringraziarle dell'accoglienza estremamente calorosa e amichevole che gli è riservata durante questo viaggio. Anche i sindaci di Gerace, Cittanova e Molochio sono stati invitati a questa festa. Questi tre comuni, anch'essi ex feudi dei Grimaldi, avevano ricevuto la visita del Sovrano nel novembre 2022