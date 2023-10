Attenzione sulla A8: tra Saint Laurent du Var e Cagnes il limite è sceso a 70 chilometri orari

Attenzione sull’A8 nel tratto che unisce Saint Laurent du Var (uscita 49) a Cagnes sur Mer (uscita 48): la velocità massima è stata ulteriormente limitata.

Il limite è sceso a 70 chilometri orari, dai 90 attuali e tale resterà fino a tutto il mese di dicembre.

Una misura che si è resa necessaria dopo il restringimento delle corsie dovuto a lavori di sistemazione di alcuni muri di sostegno: interventi preliminari a quelli che saranno realizzati entro il 2025.

Un ulteriore problema per le quasi 100 mila vetture che transitano ogni giorno sul tratto autostradale che è tra i più trafficati del Sud Est ed anche tra i più intasati e soggetti ad ingorghi.

Altra novità per i motociclisti: non esiste più la possibilità, in caso di ingorgo, di risalire superando i veicoli fermi transitando fra le corsie.

Ognuno dovrà attendere al proprio posto: difficile dire se questa misura sarà rispettata dai conducenti delle due ruote: è facile immaginare che fioccheranno diverse multe.