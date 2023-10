Ottobre a Nizza, i colori dell’estate e quelli dell’autunno. Dai bagni di mare alle barche che si specchiano nelle acque del porto.

Poi Il tramonto... con tanta luce.

E’ la Costa Azzurra che, in ogni stagione, sa imporre le proprie sfumature che appena modificano la percezione dei colori che, come in un meraviglioso quadro, ricordano uno splendido acquerello.