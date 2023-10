Rixi sul Tenda: "C'è accordo con la Francia. La nuova canna sarà inaugurata prima dell'estate" (VIDEO)

“Potenziare finalmente la Cuneo-Ventimiglia e accelerare sulla realizzazione del nuovo tunnel, da inaugurare prima della prossima estate. Continuare con la seconda canna. C'è l'accordo con la Francia”.

A dichiararlo il viceministro Edoardo Rixi, oggi (6 ottobre) a Roma per partecipare alla Conferenza Intergovernativa tra Italia e Francia, incentrata sull’apertura del tunnel di Tenda, sul finanziamento dei lavori del vecchio traforo e sullo stato dell’arte della ferrovia Cuneo-Nizza.

Le parole di Rixi lasciano supporre che le richieste italiane abbiano trovato accoglimento. Così come l'apertura sui lavori del vecchio traforo lascia intendere che non ci sarà il passaggio a doppio senso ma a senso uncio alternato, come da progetto, in attesa della fine dei lavori anche nel vecchio traforo.

Questa, invece, la dichiarazione di Marco Gabusi, assessore regionale del Piemonte ai Trasporti