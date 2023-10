Visita del Principe in Calabria, Alberto II di Monaco all’ISS Istituto Superiore Alberghiero Enaudi-Alvaro di Palmi

Una lapide marmorea del XVIII sec. attesta la presenza in Rosarno (R.C.) della nobile famiglia Grimaldi di Monaco e il principe Alberto II di Monaco ritorna per la seconda volta in Calabria creando una sorta di rete dei siti Grimaldi di quelle località francesi e italiane che hanno in comune il nome.

La prima visita del Principe a Reggio è stata nel novembre 2022 per presentare l’impegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco per la salvaguardia degli ecosistemi ambientali, la tutela dell’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la salvaguardia della biodiversità, la gestione delle risorse idriche e la lotta alla desertificazione.

Ma c’è stata anche una terza volta, una giornata speciale nella quale sia le autorità che lo chef Filippo Cogliandro hanno accolto il Principe, insieme all’amministrazione guidata dal Sindaco Ettore Tigani, da Valerio Crino’ delegato all’agricoltura e dai Consiglieri di Terranova Sappo Minulio S.a.s.

Dimenticando il protocollo ufficiale per un attimo è stato un incontro caldo, affettuoso, quello del Principe con lo chef Cogliandro che ha fatto seguito all’incontro a Monaco, nel dicembre 2018, per la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” con la cena di gala promossa dall’ambasciatore d’Italia Cristian Gallo dove lo chef si era fatto promotore dell’invito in Calabria, terra che ha visto nell’antichità la presenza dei Grimaldi.

E infatti sono stati i colori e i sapori della terra calabra che hanno stregato il Principe, il tutto organizzato dagli alunni del settore gastronomico dell’ IIS “Istituto Superiore Alberghiero Einaudi-Alvaro” di Palmi, con la supervisione dello chef reggino Filippo Cogliandro, che ha creato piatti tipici del territorio.

Come ci dice lo chef Cogliandro: Ancora una volta ho gestito la cucina che ha reso onore ad una presenza cosi importante dando rilievo ai prodotti del nostro territorio.

Ho fatto scoprire al Principe i nostri sapori unici, insieme agli allievi del settore gastronomico dell’Istituto Superiore Einaudi-Alvaro di Palmi, che diligentemente hanno preparato uno straordinario buffet con i prodotti Galbatir, per rendere omaggio a Sua Altezza Serenissima, alle autorità e agli amici presenti. Sono onorato di aver potuto riabbracciare il Principe e di aver condiviso questa bellissima esperienza con i tanti giovani studenti che si stanno formando in un contesto abilmente diretto da 2 insegnanti straordinarie, la Dirigente Eva Nicolo’ e la Dirigente Tecnico USR per la Calabria Lina Zaccheria.

Prosegue dunque una rete dei siti Grimaldi e la Calabria, di quelle località che hanno in comune il nome.