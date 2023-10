Calcio, Inter: Marco Thuram, quel giocatore indispensabile per i nerazzurri

Ma da una parte c'è da ringraziare anche papà Lilian che ha consigliato la migliore squadra al figlio. Gioca le tue partite e le scommesse su librabet, effettua il login e avrai a disposizione promozioni sempre attive, bonus di benvenuto e tutte le offerte dei nuovi bookmakers pronti a regalarti i loro nuovi pronostici e quote.

L'acquisto al mercato

Il club nerazzurro ha fatto l'affare per, sì perchè oltre a dimostrare la sua bravura nel derby, il giocatore francese sembra avere una crescita piuttosto equilibrata. L'Inter tuttavia nel mercato lo ha preso a parametro zero ed ora si ritrova un ottimo calciatore soprattutto nei movimenti e nell'aspetto tecnico. Mistersembra essere molto contento di Marco Thuram poichè sta lavorando molto bene con i suoi compagni. Ancora il giovane deve adattarsi alla squadra e alle tecniche, ma già pare essere molto avanti riguardo alle prestazioni che offre. Nel derby ha spaccato con quel calcio di destro e comincia a dare dei risultati molto importanti per l'

Il consiglio di Lilian Thuram

Il padre del giocatore francese,, sicuramente ha fatto di tutto per il figlio Marcus pur di farlo giocare in una delle migliori squadre italiane. Infatti nulla toglie che Lilian abbia consigliato a Marcus la strada gusta dopo addirittura un lungo corteggiamento di circa due anni all'Inter.Dunque papà Lilian si è dimostrato molto convinto nello spingeredecidere di andare nella squadra nerazzurra nel momento in cui il mercato lo ha permesso. Ma anche i dirigenti del club e lo stesso Simone Inzaghi non avevano dubbi sul francese ed il parametro zero li ha agevolati, anche se Marco Thuram era preso d'occhio da tanti altri club europei. Infatti, oltre che all'Inter, il giovane era corteggiato dal Milan, la squadra del Psg ma anche la Juventus ed altri. Ma l'Inter sembra essere la squadra giusta per Marco Thuram dove oggi gioca come centravanti. Per il tecnicoè perfetto dato che oltre alle prestazioni ha delle ottime qualità mentre gioca in campo.

Marco Thuram

Ma a parte le sue doti e le sue caratteristiche che lo descrivono come un calciatore affidabile e pieno di abilità,è in sintonia con Lautaro Martinez soprattutto quando coprono spazi e tempi di gioco. I due hanno un feeling dove si aiutano a vicenda e basta poco per capirsi con il solo sguardo degli occhi. Una coppia perfetta che quando uno accorcia l'altro allunga, dove l'ellenatoreha anche saputo costruire la formazione giusta. I due giocatori nello stesso tempo l'uno con l'altro hanno scoperto di avere dei punti di riferimento che permette la scesa in campo strategica. Nonostantesia uno dei migliori, in poco tempo, Marco Thuram inizia a tirare colpi che sanno fare la differenza. Dunque l'Inter è molto orgogliosa e contenta di avere il francese nel club che regala fin da subito degli ottimi risultati.

Le prestazioni e la bravura

Sicuramentesi rende un calciatore di valore, nonostante tutto segue un pò la strada di Onana perchè Marcus bene o male sembra avere la stessa ambizione dell'ex difensore dell'Inter. Di certo quello che punta il club è la crescita che tuttavia è vitale per fare la differenza in campo e perconta sempre la vittoria, anche se a volte è dura dover rinunciare ai migliori per poi metterli al mercato. Sappiamo che comunque il giocatore francese, al momento ha sbalordito il club e tifosi nel giro di poco tempo, sia per il suo atteggiamento che dal punto di vista atletico. Marco Thuram all'inter ogni giorno che passa mostra sempre la sua disponibilità proprio come ha fatto suo padre Lilian quando giocava a calcio. L'forse ringrazia anche papà Lilian per aver beccato il giocatore giusto che regala già tante soddisfazioni.