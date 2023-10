Il Principe Alberto II in visita all'asilo nido Honoria di Monaco

Ieri, giovedì 5 ottobre in tarda mattinata, S.A.S. Il Principe Sovrano, accolto dall'assessora Marjorie Crovetto, As, dalla 1ª Vice responsabile del Sociale Camille Svara,e dalla Delegata lla Famiglia Chloé Boscagli Leclercq,, ha visitato l'asilo nido Honoria, alla presenza di diversi membri del Consiglio comunale e alti rappresentanti delle istituzioni monegasche.

Il nuovo asilo nido si trova ad est del Principato, più precisamente all'interno della residenza Honoria. Dispone di 30 culle e accoglie soprattutto i bambini monegaschi e residenti dei quartieri di Moneghetti e del Jardin Exotique.

Come le altre strutture ricettive del Principato, l'asilo nido è progettato in modo ottimale combinando comfort, funzionalità e tecnologia. Ampi spazi e un ampio cortile centrale ne fanno un luogo spazioso e pulito, totalmente adatto alle diverse età dei bambini. Inoltre, come tutte le strutture di accoglienza, l'eco-responsabilità è garantita con l'uso di sovrascarpe lavabili e pannolini in fibra di bambù parzialmente riciclabili.

Nel suo discorso di benvenuto, Chloé Boscagli Leclercq ha ringraziato l'insieme del personale comunale e il Governo del Principe per il completamento di questo progetto.

La visita è proseguita con la benedizione dell'asilo nido da parte di monsignor Dominique-Marie David, poi con una visita ai luoghi presentati dalla Direttrice della Struttura, Nolwenn Bourhis, e dal Capo del Servizio Prima Infanzia e Famiglie,Jean Luc Magnani.

L'Asilo Honoria rientra negli impegni prioritari del Consiglio Comunale: proporre un'offerta geograficamente adattata alle esigenze delle famiglie e rispondere favorevolmente alle richieste di posti disponibili in asili nido collettivi