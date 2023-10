L'Ambasciatore di Monaco alla Conferenza dei Ministri dell'istruzione del Consiglio Europeo

All'evento hanno partecipato tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone, il Messico e la Santa Sede.

La Conferenza è stata l'occasione per avviare una nuova strategia del Consiglio d'Europa per l'istruzione per il periodo 2024-2030 che comprende tre pilastri principali: il rinnovamento della missione democratica e civica dell'istruzione, il rafforzamento della responsabilità sociale e della reattività della scuola e la sua evoluzione nella prospettiva della trasformazione digitale basata sui diritti umani.

Nel corso della conferenza è stato inoltre deciso di organizzare l'Anno europeo dell'educazione alla cittadinanza digitale nei 46 Stati membri nel 2025.